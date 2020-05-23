Катком по людям

23.05.2020, 1:00, Разное

Семья из Крыма отказалась дешево продать дом под трассу «Таврида». И оказалась на улице.

Надия и Сервер Аблаевы всю жизнь прожили на окраине села Приветное, что в Кировском районе на востоке Крыма. Мазанка 65 «квадратов» и целых 24 сотки земли — это была их собственность. Три года назад их землю решили изъять под строительство трассы «Таврида» — четырехполосного мегапроекта, который должен связать Керчь с Севастополем. Взамен предложили смешную сумму — 2,4 миллиона рублей. За такие деньги в Крыму, отмечают Аблаевы, можно купить только развалюху без газа, воды и с туалетом на улице. Семья попыталась бороться, а в итоге оказалась ни с чем.

— Все началось три года назад, — вспоминает Надия Аблаева. — К нам во двор приходили люди, рассказывали, что здесь пройдет дорога.

Аблаевым в обмен на их дом и участок предложили квартиру в Феодосии.

— Мы приехали, а там — голые стены: ни отделки, ничего, — продолжает Надия. — Дом построен из бэушных материалов. Мы смотреть квартиру пришли, а там другие жильцы. Они подумали, что мы комиссия, стали жаловаться на плохое качество квартир, что коммуникации не подключены…

В 2017 году в Феодосии действительно разгорелся скандал вокруг домов для переселенцев из аварийного жилья. Компания КРЭЧ-15, принадлежащая известному в Крыму застройщику Роману Лукичеву, умудрилась не только сэкономить, использовав бывшие в употреблении стройматериалы, но и продать квартиры дважды — федеральному бюджету и пайщикам.

В итоге переселенцы, получившие ключи из рук главы Минстроя РФ, с удивлением узнали, что в их квартирах будет жить кто-то еще.

Аблаевы от квартиры в скандальном доме отказались.

— Тогда нам велели подыскать дом на замену, — продолжает Надия. — Мы нашли здесь же, в Приветном. Хозяйка просила за дом с участком меньше нашего 3,5 миллиона рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов во время открытия движения транспорта по двум полосам в рамках запуска первого этапа трассы «Таврида». Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Представители «ВАД» (подрядчик строительства трассы «Таврида». — Авт.) сказали, что у них таких денег нет. Поездили по окрестным селам — везде просят 2,6–2,8 млн рублей за условия хуже наших. У нас есть газ, вода в доме, а там только печка на дровах и скважина на улице. Нам не нужно побережье, мы хотим жить тут же, в степном Крыму.

Дом Аблаевых когда-то тоже был без удобств. Его купили родственники Сервера по возвращении из Средней Азии, куда его родителей, крымских татар, сослали в 1944 году. Надия тоже из семьи депортированных, родилась и выросла в Казахстане, в родной для ее родителей Крым смогла вернуться лишь в 1989-м.

— Я работала вахтами в общепите в Феодосии, муж всю жизнь на заработках по всему Крыму, — рассказывает женщина. — Собирали по копеечке, провели газ в рассрочку, воду в дом. Уборная у нас, правда, на улице, но мы уже залили фундамент, хотели баню пристроить, теплый санузел.

Женщина подробно перечисляет планы по обустройству дома, не успев осознать, что ей больше не суждено в него вернуться. А еще — бессознательно оправдывает тех, кто оценил его так дешево.

— Дом у нас хоть и саманный, но крепкий, — говорит она. — Стены — полметра. Мы собирались окна на пластиковые менять. А тут строительство это началось, машины тяжелые ездили, сваи били — крыша треснула.

Аблаевы отказались от предложенной им компенсации, и тогда участок у них изъяли принудительно. Но не весь, а 22,5 сотки из 24.

— Когда делали землеотвод под трассу, — рассказывает юрист Даниил Соболь, представлявший семью в судах, — землеустроители в спешке провели границу прямо по дому: одна половина — на участке под изъятие, другая — нет. Все, кто видел потом эти документы, удивлялись, как так получилось.

За этот казус Аблаевы и зацепились: обратились в суд с иском о признании изъятия незаконным, ведь по местному законодательству участок под индивидуальное домовладение не может быть меньше 8 соток. Но все, чего им удалось добиться, — это еще одного иска об изъятии оставшихся полутора соток.

***

В ходе рассмотрения второго дела юрист ходатайствовал о назначении независимой оценки дома и земельного участка. Судья Кировского районного суда Дегтярев согласился, и даже сам назначил экспертов из Торгово-промышленной палаты Симферополя. Эксперты оценили 1,5 сотки земли с домом в 1,9 млн рублей. Какая сумма вышла бы с оставшимися 22,5 сотками — не важно: приобщать им же самим заказанную экспертизу к делу суд внезапно отказался.

— Судья так и сказал: представитель истца, Службы автомобильных дорог Крыма, считает, что участок стоит 65 тысяч рублей, и я с его мнением согласен, — говорит Даниил Соболь.

Строительство самого протяженного путепровода трассы «Таврида». Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

По данным ЕГРН, кадастровая стоимость изъятой у Аблаевых земли — чуть выше 100 тысяч рублей.

В том же селе участки аналогичной площади государство оценивает в 1,3–1,7 млн рублей.

14 мая судебные приставы, несмотря на режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за коронавируса, выселили Аблаевых из дома. В никуда. Просто на улицу.

— Приехали и велели выходить, — говорит Надия. — А нам идти некуда. Я им говорю, а они: «Хоть перед домом вещи сложите и оставьте, нам все равно». Дверь закрыли, ленточку красную повесили и ушли. Шкаф мой книжный до сих пор на улице стоит. Хорошо, дождя нет.

Надия и Сервер временно переехали к соседям, а нехитрый скарб отвезли на участок к родственникам.

Деньги, причитающиеся семье, крымские чиновники давно перечислили на счет нотариуса.

— Есть такой механизм: если человек не хочет или не может забрать долг, его можно перечислить на нотариальное хранение, чтобы не было исков о незаконном использовании средств, — поясняет Даниил Соболь. — Деньги с такого счета можно забрать в течение 10 лет.

В день выселения Аблаевы попытались забрать свои средства, но из-за эпидемии коронавируса у нотариуса был сокращенный рабочий день, и встретиться с ним не удалось.

— Я боюсь, даже если мы эти деньги заберем, из-за карантина мы не сможем сразу купить дом, — говорит хозяйка. — Все закрыто.

Пока дом Аблаевых стоит на своем месте, но скоро строители «Тавриды» сделают на его месте насыпь и засеют ровный, аккуратный газон.

А Сервер и Надия продолжат защищать свои права — на этот раз в Европейском суде по правам человека. Их иск уже принят, но пока, как и другие дела из Крыма, не рассмотрен.

***

«Новая газета» обратилась в пресс-службу генподрядчика трассы «Таврида», компании «ВАД», с просьбой прокомментировать ситуацию с выселением семьи Аблаевых. Однако в «ВАД» пояснили, что вопросами имущественных отношений занимался заказчик — Служба автомобильных дорог Крыма.

На нем лежала обязанность предоставить землю под строительство автодороги, он же занимался выплатой компенсаций. Дозвониться до Службы автомобильных дорог корреспонденту «Новой» не удалось.

В адрес организации редакция направила запрос. Мы попросили объяснить, кто и по каким критериям оценивал дом и землю Аблаевых, и была ли возможность предоставить им другое жилье. Ответ опубликуем по получении.

Сервер и Надия продолжают жить у знакомых.

P.S.Обновлено. Комментарий службы автомобильных дорог Крыма

«В виду отказа гр. Аблаева Сервера Османовича (далее – Аблаев С.О.) в подписании соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд, 26.06.2018 Учреждение обратилось с иском к последнему, о принудительном изъятии для нужд РФ путем прекращения прав собственности на объекты недвижимого имущества, а именно: земельного участка площадью 2250 кв.м и жилого дома – 64,6 кв.м. <…>

Аблаев С.О. пояснил встречный иск к Учреждению о признании недействительными раздела земельного участка <…> и установлении размера выкупной стоимости.

Решением Кировского районного суда от 01.11.2019 № 2-586/2019 исковые требования Учреждения были удовлетворены, во встречных исковых требованиях Аблаеву С.О. было отказано.

Апелляционным определением вышеуказанное решение оставлено без изменений.

10.03.2020 решением Кировского районного суда Республики Крым были удовлетворены также исковые требования Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым к Аблаеву С.О., а именно:

1) об истребовании из чужого незаконного владения недвижимого имущества: земельного участка 2250 кв.м., здания площадью 64,6 кв. м, расположенных по улице Золотой Ключ, 15 в с. Приветное Кировского района Республики Крым;

2) выселении без предоставления другого жилого помещения Аблаева С.О.

3) обязании Аблаева С.О. в течении одного месяца со дня вынесения решения освободить земельный участок и жилой дом.

Решение Кировского районного суда Республики Крым вступило в законную силу 15.04.2020.

Стоит отметить, что Аблаев С.О. не воспользовался своим правом на апелляционные обжалования вышеуказанного решения Кировского районного суда Республики Крым, тем самым согласился с его решением.

Екатерина Резникова,

специально для «Новой»