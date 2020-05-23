Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 мая 2020 года
23.05.2020, 0:55, Разное
За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 894 человек, общее число заболевших превысило 326 тысяч человек. По всему миру выявлено более 5,1 миллиона случаев. В США коронавирусом заразились 1,588 миллиона человек.
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, в том числе в Москве, число заболевших снижается, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. В то же время глава государства призвал подготовиться ко второй волне коронавируса.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене цифровых пропусков в регионе с 23 мая. В столице пропуская система и режим самоизоляции из-за коронавируса сохраняются.
К началу июня большинство российских регионов будут готовы к третьему этапу отмены карантина. Об этом заявил глава противочумного института “Микроб” Владимир Кутырев.
Новым эпицентром пандемии коронавируса может стать Южная Америка, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты озабочены ситуацией в Бразилии, где число зараженных последнее время резко выросло – страна вышла на третье место по числу заболевших COVID-19 в мире.
Коронавирус в мире
Заболели – 5 142 347
Умерли – 333 273
Выздоровели – 1 859 231
Коронавирус в России
Заболели – 326 448
Умерли – 3 249
Выздоровели – 99 825
Коронавирус в Москве
Заболели – 159 409
Умерли – 1 580
Выздоровели – 36 936
Сколько заболевших коронавирусом
МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква159 409
1 58036 936Россия326 4483 24999 825США1 588 22591 694342 232Весь мир5 132 232
335 822
1 980 259
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