Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 мая 2020 года

23.05.2020, 0:55, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 894 человек, общее число заболевших превысило 326 тысяч человек. По всему миру выявлено более 5,1 миллиона случаев. В США коронавирусом заразились 1,588 миллиона человек.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, в том числе в Москве, число заболевших снижается, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. В то же время глава государства призвал подготовиться ко второй волне коронавируса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене цифровых пропусков в регионе с 23 мая. В столице пропуская система и режим самоизоляции из-за коронавируса сохраняются.

К началу июня большинство российских регионов будут готовы к третьему этапу отмены карантина. Об этом заявил глава противочумного института “Микроб” Владимир Кутырев.

Новым эпицентром пандемии коронавируса может стать Южная Америка, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты озабочены ситуацией в Бразилии, где число зараженных последнее время резко выросло – страна вышла на третье место по числу заболевших COVID-19 в мире.

Коронавирус в мире

Заболели – 5 142 347

Умерли – 333 273

Выздоровели – 1 859 231

Коронавирус в России

Заболели – 326 448

Умерли – 3 249

Выздоровели – 99 825

Коронавирус в Москве

Заболели – 159 409

Умерли – 1 580

Выздоровели – 36 936

Сколько заболевших коронавирусом

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква159 409

1 58036 936Россия326 4483 24999 825США1 588 22591 694342 232Весь мир5 132 232

335 822

1 980 259

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