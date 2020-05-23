Идентифицирован нападавший на авиабазу в Техасе

23.05.2020, 0:50, Новости дня

Подозреваемый в нападении на базу ВВС США Корпус-Кристи в штате Техас идентифицирован. Это 20-летний Аджами Аалим Альсахли, родившийся в Сирии гражданин США. Об этом сообщил представитель ФБР.

Согласно версии следствия, в четверг утром Альсахли попытался проехать на территорию базы, но путь его автомобилю был прегражден барьером безопасности. Подозреваемый открыл огонь и ранил одного военнослужащего, после чего был убит ответным огнем.

Следователи ФБР изначально квалифицировали это преступление, как акт, «связанный с терроризмом».

Представитель ФБР также сообщил, что следствие ведет розыск человека, который может быть связан с этим преступлением.