Идентифицирован нападавший на авиабазу в Техасе

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23.05.2020, 0:50, Новости дня

Подозреваемый в нападении на базу ВВС США Корпус-Кристи в штате Техас идентифицирован. Это 20-летний Аджами Аалим Альсахли, родившийся в Сирии гражданин США. Об этом сообщил представитель ФБР.

Согласно версии следствия, в четверг утром Альсахли попытался проехать на территорию базы, но путь его автомобилю был прегражден барьером безопасности. Подозреваемый открыл огонь и ранил одного военнослужащего, после чего был убит ответным огнем.

Следователи ФБР изначально квалифицировали это преступление, как акт, «связанный с терроризмом».

Представитель ФБР также сообщил, что следствие ведет розыск человека, который может быть связан с этим преступлением.



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