Грызлов обвинил Киев в «гуманитарной катастрофе» в Донбассе

23.05.2020, 0:48, Новости дня

Ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», вина Киева в этом «абсолютно бесспорна», сообщил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

Видеоконференция состоялась по инициативе Киева. В ЛНР это связывают с жесткой ответной реакцией республик Донбасса, которые привели в полную боевую готовность силы Народной милиции, передает ТАСС.

По информации ДНР, со времени прошлой встречи Контактной группы, которая прошла 14 мая, украинские силовики 926 раз нарушили режим прекращения огня. Жертвами стали четверо мирных жителей республики, 22 человека пострадали, включая пятерых детей. В ЛНР пострадали 16 человек.

Целью новой видеоконференции было ужесточение контроля за соблюдением режима прекращения огня, но Киев требовал только отменить решение о приведении сил Народной милиции в полную боевую готовность.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что вместо выполнения договоренностей о перемирии, достигнутых летом, Киев «придумывает какие-то «окна тишины», которые, как и само всеобъемлющее перемирие» украинские силовики сами же и нарушают.

Грызлов прямо назвал происходящее в Донбассе «гуманитарной катастрофой». Из-за обстрелов со стороны украинских силовиков «люди остались без электричества, воды и средств связи», а «медицинские учреждения не могли работать», причем это происходило в условиях распространения коронавируса.

Грызлов назвал вину Киева в сложившейся ситуации «абсолютно бесспорной». Он отметил, что ДНР и ЛНР «требуют наказания виновных киевских силовиков, принятия дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня, а РФ как гарант минского процесса считает требования Донбасса справедливыми и твердо обоснованными». Киев же «занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты». Грызлов подчеркнул, что факты обстрелов задокументированы.

Украинская сторона отказывается принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня. Как сообщил полпред России, «ситуация зашла слишком далеко».

Видеоконференция не привела к принятию необходимых решений.

«Тем не менее, четко зафиксирована ответственность киевской стороны», – сказал Грызлов, подчеркнув пассивностью представителей ОБСЕ на фоне обострения обстановки, они «не реагировали на обращения Донецка и Луганска».

Грызлов призвал «структуры ОБСЕ важно сделать выводы из этого бездействия», а украинскую сторону – «начать исполнять свои обязательства по минским договоренностям на практике». Он сообщил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР.

Вместо этого на призыв представителей Донбасса продолжить работу над дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе украинская делегация «удалилась с совещания».