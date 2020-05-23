Мнение: Иранский “потешный” авианосец
23.05.2020, 0:25, Разное
Иранский полноразмерный тренировочный макет авианосца в Бандар-Аббасе. На свежей фотографии он уже восстановлен.
Построили его в первой половине десятых, причем сначала заявлялось https://www.uskowioniran.com/2014/03/iranian-carrier-movie-prop-aref-news.html, что "реплику Нимица" делали для съемок кино.
В 2015-м году этот макет подорвали на учениях, где отрабатывали действия против американского авианосца, обстреливая макет с помощью крылатых и баллистических ракет, а также с помощью роя ударных дронов.
Удары по "потешному авианосцу" на учениях "Великий Пророк 9" в феврале 2015-го года.
Корпус в 2019-м году.
Но полностью не уничтожили, а оттащили в порт и постепенно восстановили. Видимо скоро снова будут отрабатывать удары противокорабельных ракет, посылая сигналы Вашингтону и раскручивая эти учения в интересах внутренней пропаганды.
Как заявляют по этому поводу в КСИР:
«Мы проводим учения на точных копиях авианосцах и других кораблей, потому что потопление и уничтожение военных кораблей США было, есть и будет в нашей повестке дня».
Источник: Colonel Cassad
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