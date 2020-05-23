Спикер парламента Чечни опроверг слухи о болезни Кадырова

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23.05.2020, 0:08, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, сообщил спикер парламента региона, глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

Даудов назвал сообщения о подозрениях на коронавирус у Кадырова «сплетнями». Он заверил, что Кадыров «здоров», а «то, что пишут и говорят о нем – это все неправда» , передает РИА «Новости».

Спикер парламента заявил, что существует «группа людей, человек десять, которые сочиняют то, чего нет, выдавая желаемое за действительное». По словам Даудова, эти люди «пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это все неправда». Отмечается, что «народ обеспокоен этими слухами».

«Хочу вас успокоить – все хорошо, слава Аллаху», – сообщил спикер парламента, добавив, что Кадыров «здоров, министр здравоохранения здоров, директор телевидения здоров».

СМИ со ссылкой на источники утверждали, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус. Также появились сообщения о том, что заболели глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов и директора телеканала «Грозный» Ахмед Дудаев. И Сулейманов, и Дудаев позднее опровергли слухи о своей болезни.



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