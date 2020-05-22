 

“Манчестер Юнайтед” подал в суд на создателей компьютерной игры

22.05.2020, 23:35, Новости дня

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на компании Sports Interactive и SEGA, которые являются разработчиком и издателем популярнейшей серии видеоигр Football Manager.

По мнению англичан, создатели компьютерной игры нарушают права на торговую марку. Как сообщает SportGame.Pro, в "МЮ" недовольны тем, что в серии игр используется название клуба рядом с логотипом, который разработчиками заменен на упрощенный красно-белый.

Также "Красные дьяволы" заявили, что SEGA и Sports Interactive помогают в продвижении пользовательского контента с оригинальными изображениями торговых марок вместо того, чтобы блокировать их.

Создатели игры утверждают, что использовали подобный подход с 1992 года, при этом ни разу за это время клуб не выражал своего недовольства.

Ранее английский клуб отчитался о финансовых результатах, из чего стало известно, что чистый долг "МЮ" составляет более 429 миллионов фунтов стерлингов.



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