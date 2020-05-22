 

Чемпионат Германии. “Герта” разгромила “Унион” в берлинском дерби

22.05.2020, 23:35, Новости дня

В матче 27-го тура чемпионата Германии "Герта" на поле домашнего стадиона в Берлине разгромила команду "Унион", забив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

Первый тайм противостояния завершился без забитых мячей. Во второй половине встречи отличились Ведад Ибишевич (51-я минута), Доди Лукебакио (52), Матеус (61) и Анга Дедрик Боята (77).

"Герта" одержала вторую победу кряду и с 34 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице, а "Унион" расположился на 12-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.



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