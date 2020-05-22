В Москве за сутки скончались 67 пациентов с коронавирусом

22.05.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за сутки умерли 67 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.

Всего в Москве скончались 1934 пациента, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

Накануне сообщалось, что за сутки в столице умерли 73 пациента с коронавирусом.

Напомним, российский лидер Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

В Подмосковье с 23 мая отменят электронные пропуска.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.