 

В Москве за сутки скончались 67 пациентов с коронавирусом

22.05.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за сутки умерли 67 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.

Всего в Москве скончались 1934 пациента, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

Накануне сообщалось, что за сутки в столице умерли 73 пациента с коронавирусом.

Напомним, российский лидер Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

В Подмосковье с 23 мая отменят электронные пропуска.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Коронавирус бьет не только по пожилым: почти половине пациентов на ИВЛ менее 40 лет

12.05 / На Сочи Автодроме открылся новый сезон Российской серии кольцевых гонок

15.05 / Банк БРИКС может дать кредит РФ на борьбу с коронавирусом

21.05 / Специальный рацион эффективен в лечении некоторых типов рака

09.04 / В Киево-Печерской лавре зарегистрировали 26 больных COVID-19 – Кличко

21.05 / Посещение всех заповедников в Крыму станет платным

12.04 / Ляшко: По моему мнению, коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически

07.05 / Аксенов поставил под сомнение начало курортного сезона в Крыму

09.05 / Facebook начал массовые блокировки за публикацию фото знамени Победы над Рейхстагом

27.03 / Слушания дела между ВАДА и РУСАДА перенесли на июнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска