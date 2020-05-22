В больнице в Татарстане произошел пожар, есть жертвы
22.05.2020, 23:30, Новости дня
Два человека стали жертвами пожара в больнице Зеленодольска, сообщил минздрав Татарстана.
В 22.15 мск в МЧС сообщили о пожаре в сосудистом отделении больницы. Пожар произошел в палате на первом этаже двухэтажного здания. В 22.31 мск пожар был ликвидирован. Площадь горения – три кв. метра. Эвакуировали 88 человек.
На место пожара выехал министр здравоохранения региона Марат Садыков, передает ТАСС.
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