ВЦИОМ: почти половина россиян выступили за амнистию к 75-летию Победы

22.05.2020, 23:15, Разное

Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, а 44% выступили за проведение амнистии к 75-летию Победы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

«Скорее одобряют» идею амнистии 39% респондентов, еще 11% безусловно поддержали ее. Четверть опрошенных сказали, что в той или иной степени не одобряют идею освобождения осужденных. За амнистию к юбилею Победы высказались 11% россиян, а треть ее «скорее поддержали». Против выступили 37% респондентов.

Проведение амнистии для осужденных за экономические преступления небольшой тяжести считают возможным 67% всех опрошенных, 46% поддерживают освобождение фигурантов экономических дел средней тяжести, а 44% допускают амнистию по делам о небольшой тяжести, несущей угрозу безопасности человека.

Среди поддержавших освобождение заключенных почти четверть тех, кто считает, что оно допустимо в случае нетяжкого преступления, еще 17% согласились с утверждением «у каждого должен быть второй шанс», а 16% сослались на распространенность судебных ошибок и осуждение невиновных. Другие поддержали амнистию для тех, кто «осознал и исправился». Еще 7% считают амнистию гуманной, так как «бывают разные ситуации», а юбилей Победы — «большой праздник».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тюрьма и «корона». Гибридная амнистия: давить на следователей и судей должен не президент, а общество

С 50-летия Победы амнистию в РФ объявляли каждые пять лет, однако в этом году Госдума отказалась от ее проведения. Свои проекты освобождения заключенных ранее предлагали Совет по правам человека, депутаты Думы от КПРФ и ЛДПР, а также независимые депутаты Мосгордумы. Правозащитники также неоднократно призывали амнистировать как можно больше заключенных и разгрузить СИЗО на фоне эпидемии коронавируса.