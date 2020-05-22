Кипр возобновит международное авиасообщение

22.05.2020, 23:10, Разное

Власти Кипра откроют международное авиасообщение с 9 июня для аэропортов Пафоса и Ларнаки. Об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на министра транспорта и связи Янниса Карусоса.

Возобновление международных полетов будет происходить в два этапа. Первый будет длиться с 9 по 19 июня. В этот период разрешат рейсы из Австрии, Греции, Болгарии, Австрии, Германии, Словении, Венгрии, Литвы, Норвегии, Дании, Финляндии, Словакии, Израиля и Мальты.

Как уточняет ToDay News Ufa, второй этап стартует 20 июня. Тогда будут возможны полеты из Польши, Румынии, Хорватии, Эстонии, Чехии и Швейцарии.

Напомним, за весь период на Кипре зафиксировали 927 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались из больниц более 560 человек. Жертвами COVID-19 стали 17 пациентов.