Трамп призвал губернаторов открыть храмы в эти выходные

22.05.2020, 23:05, Новости дня

Президент Дональд Трамп в пятницу призвал губернаторов штатов открыть в эти выходные все места отправления религиозных обрядов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, предупредив, что в противном случае он воспользуется президентской властью и принудительно откроет храмы на территории всей страны.

Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, президент заявил, что культовые сооружения – церкви, синагоги и мечети – жизненно важны для людей, поэтому их необходимо как можно скорее вновь открыть для широкого доступа.

Места отправления религиозных обрядов были закрыты властями штатов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Поскольку во многих районах страны уровень заболеваемости снижается, штаты начинают постепенно открывать экономику, однако во многих случаях храмы пока остаются закрытыми.

Трамп предупредил губернаторов, что он может принудить их к открытию храмов, не уточнив однако, на каком основании он это сделает.

«Если губернаторы этого не сделают, я заставлю их [открыть храмы]», – заявил президент, добавив, что Америка сейчас особенно нуждается в молитвах.