 

Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями

22.05.2020, 22:53, Новости дня

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство РФ при НАТО.

Столтенберг, делая «заявление по ситуации с Договором по открытому небу», дважды отметил «приверженность альянса сохранению эффективности международного режима контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения». Однако «факты это, мягко говоря, не подтверждают», заявило постпредство.

Как сообщила российская сторона, «речь идет о политическом решении, которое является продолжением деструктивной линии на развал международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями», передает ТАСС.

Россия напомнила о «сломе Договора по ПРО, отказе от ратификации адаптированного Договора об обычных вооруженных силах (ДОВСЕ), выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а теперь и из ДОН». Указывается, что наносится «удар по системе военной безопасности и стабильности в Европе».

Отмечено, что именно США «были инициаторами разработки Договора по открытому небу», Вашингтон всегда показывал «заинтересованность в его реализации». Американская сторона «подавала самые большие ежегодные заявки для проведения наблюдательных миссий над Россией». Так, на 2020 год американцы «запросили 21 полет, что на треть больше, чем в предыдущие».

При этом Москва при квоте 42 полета в год «использует над территорией США лишь шесть-восемь полетов», остальные «приходятся на Европу».

Россия подтвердила намерение выполнять Договор по открытому небу и вести диалог «на взаимоуважительной основе, а не на языке ультиматумов».

Постпредство заявило, что «всем участникам ДОН предстоит четко определить свои позиции и заявить о них на специальной конференции». Конференция позволит оценить «последствия и порядок дальнейшего функционирования этого важного многостороннего режима» и «определит судьбу ДОН».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США выйти из ДОН.



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