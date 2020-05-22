«Дональд, ты больной» – ведущая MSNBC дала эмоциональный ответ на обвинения Трампа в адрес своего мужа

22.05.2020, 22:35, Новости дня

Ведущая MSNBC Мика Бжезински — дочь известного американского политолога Збигнева Бжезинского — в эфире канала назвала президента США Дональда Трампа «злобным, больным человеком». Так Бжезински отреагировала на опубликованные ранее на странице Трампа в Twitter обвинения в адрес её мужа Джо Скарборо, который был членом палаты представителей США. Трамп напомнил о загадочной гибели одной из стажёрок Скарборо в 2001 году, призвав заново начать расследование её смерти.

МИКА БЖЕЗИНСКИ, ведущая MSNBC: США — впереди планеты всей по количеству случаев коронавирусной инфекции, и лидируем мы с большим отрывом: в США проживает чуть более 4 процентов населения планеты, но при этом у нас 31 процент от общего числа случаев COVID-19 в мире — а наш президент почему-то решил, что это хорошо.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У нас много случаев, но я не думаю, что это плохо — наоборот, на мой взгляд, в определённом смысле это даже хорошо, ведь это значит, что у нас гораздо эффективнее организовано тестирование. Если бы мы проверили не 14 миллионов людей, а один миллион, то у нас и случаев было бы меньше, правильно? Так что я на это смотрю как на знак почёта. Да-да, это знак почёта, это большая дань уважения системе тестирования и всей той работе, которую делают многочисленные профессионалы.



МИКА БЖЕЗИНСКИ: Я что хочу сказать: даже если не принимать во внимание тот факт, что большинство людей убеждены в том, что нынешний президент ещё с самого начала этого кризиса всё испортил, и что в историю вся эта ситуация войдёт как гуманитарная катастрофа, которую он мог бы предотвратить, и что он всё время пытается перевести стрелки, — и он снова пишет в Twitter самую разную чушь.



Он снова опубликовал теории заговора о Джо (Скарборо, ведущем MSNBC и супруге Бжезински. — ИноТВ), оговорив его и обвинив в убийстве, имея в виду смерть молодой стажёрки в его правительственной приёмной много лет назад,* — и даже заявил, что Джо, находясь на свободе, представляет опасность.



Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и её мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду, говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии, что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты её только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы.



Ну а что касается заразы, которую ты распространяешь в Twitter, — здесь я прежде всего хотела бы обратиться к самому Twitter: ребята, вам нельзя подобное позволять, такие твиты нужно удалять, и вам должно быть стыдно. И я ещё с вами по этому поводу свяжусь, потому что это какая-то хренотень. А ты, Дональд, больной человек, по-настоящему злобный, больной и отвратительный. И про Джо ты можешь в Twitter писать сколько угодно, но вредить ты при этом будешь только другим людям — и, конечно, себе.



Дата выхода в эфир 20 мая 2020 года.



* В 2001 году, когда Скарборо ещё был членом палаты представителей США от штата Флорида, работавшая в его приёмной стажёрка Лори Клаузутис была найдена мёртвой на рабочем месте; после вскрытия было установлено, что у девушки был порок сердца, из-за которого она потеряла сознание и ударилась головой, что и стало причиной смерти (прим. ИноТВ).