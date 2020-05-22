Арендатору пруда в Житомирской области объявили подозрение в убийстве семи человек

22.05.2020, 22:30, Новости дня

Жителю села Новоселица Житомирской области объявили подозрение в убийстве возле арендованного им пруда. Об этом агентству УНН сообщила 22 мая пресс-секретарь Житомирской прокуратуры Татьяна Гоша.

“Сегодня подозреваемому следователи вручили уведомление за подписью прокурора. Завтра в первой половине дня в Кололевском районном суде Житомира будут рассматривать дело об избрании меры пресечения”, – сказала она.

В прокуратуре отметили, что подозрение предъявлено по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство двух или более людей) Уголовного кодекса Украины.

Ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица произошла стрельба, жертвами которой стали семь человек.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что компания распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать “в стоящем на берегу водоема сарайчике”, на берегу остались три человека, включая арендатора пруда. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ.

Полиция начала уголовное производство, арендатора задержали.

Согласно предварительным данным прокуратуры Житомирской области, среди убитых – бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева.

По информации издания “Deтектив.info”, среди погибших – действующие военнослужащие Национальной гвардии, в том числе из батальона имени Сергея Кульчицкого, волонтер, а также сотрудник Национального авиационного университета. Убежать и связаться с полицией удалось еще одному сотруднику этого университета.

Жена задержанного рассказала, что конфликт якобы разгорелся из-за слов приятелей мужа, что они воевали, а тот своих детей не пустил в армию.

В Нацгвардии сообщили, что в ходе стрельбы погибли три их бойца: старший сержант Виталий Вульчин, младший сержант Владислав Мамиченко и старший солдат Андрей Москалец.