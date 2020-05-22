Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону

22.05.2020, 22:30, Новости дня

Национальная полиция Украины дополнит подозрение бывшему главарю российских боевиков на Донбассе Игорю Гиркину на основании данных, которые он озвучил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. Об этом 22 мая в эфире “Свободы слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

“Для меня было важно услышать – и теперь это является доказательной базой, – что подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины. Поэтому Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел будет дополнять подозрение Гиркину в убийстве украинских граждан”, – сказал он.

По мнению Геращенко, интервью также было важным, поскольку напомнило “многим гражданам Украины, которые за шесть лет уже почти забыли, что такое война, что такое нападение России, что такое оккупация Славянска, что такое пытки, распоротые животы украинских патриотов”.

В интервью Гордону, которое было опубликовано 18 мая, Гиркин признался в причастности к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, а также Юрия Дяковского и Юрия Поправки.

Их тела были найдены в реке Торец возле поселка Райгородок (Славянский район) в конце апреля 2014 года. Раны на их телах свидетельствовали о пытках. В Министерстве внутренних дел Украины подчеркивали, что причина смерти украинцев – “комбинированная травма тела вследствие пыток с последующим утоплением еще живых потерпевших, которые находились без сознания”.

В 2015 году пятый президент Петр Порошенко присвоил замученным боевиками украинцам звание Героев.

Дело об убийстве Рыбака, Дяковского и Поправки с 2014 года расследовала Генеральная прокуратура Украины. Кроме Гиркина, обвинения были предъявлены российскому террористу Игорю Безлеру. Об окончании расследования не сообщалось.

Выход интервью раскритиковал ряд журналистов, политиков и активистов. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания “ГОРДОН” в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим “прокурором” аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. “Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17”, – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им “в содружестве с украинскими спецслужбами”. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. “Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался”, – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.