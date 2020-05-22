Нардеп от партии “Слуга народа” Аристов заболел COVID-19 – Гончаренко

22.05.2020, 22:30, Новости дня

Народный депутат от партии “Слуга народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов инфицирован коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 22 мая сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

“Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19”, – заявил он.

Ранее официально коронавирус подтвердили у пяти народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова.

30 апреля Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.