 

Нардеп от партии “Слуга народа” Аристов заболел COVID-19 – Гончаренко

22.05.2020, 22:30, Новости дня

Народный депутат от партии “Слуга народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов инфицирован коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 22 мая сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram.

“Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19”, – заявил он.

Ранее официально коронавирус подтвердили у пяти народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова.

30 апреля Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Sky News – молодому отцу Джонсону предстоит решить немало проблем как личных, так и государственных

31.03 / Украинские полярники со второй попытки добрались в Чили на пути в Антарктиду вопреки коронавирусу и закрытым границам

11.04 / В Мелитополе МиГ-29 совершил аварийную посадку. ГБР открыло уголовное производство

14.04 / New York Times – коронавирус раздавил голландские тюльпаны

21.04 / Песков назвал падение цен на нефть спекулятивным явлением

15.04 / Предсказано падение мирового спроса на нефть до уровня 1995 года

05.05 / В Британии смерть российских врачей попытались использовать в политических целях

18.04 / Исполняющий обязанности замглавы Хакасии подозревается в получении взятки

22.04 / В Австрии продолжат смягчать карантин. С 15 мая могут открыть бары, рестораны, церкви и школы

13.04 / Эксперт основные критерии формирования нового рейтинга эффективности депутатов Госдумы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска