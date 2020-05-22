СК возбудил еще одно уголовное дело о коронавирусном фейке

22.05.2020, 22:06, Новости дня

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела, поскольку решил распространить ложную информацию о коронавирусе. Для этого злоумышленник использовал одну из социальных сетей, а также популярный видеохостинг. О случившемся сообщается на сайте столичного Следственного комитета.

Москвич под видом достоверной информации опубликовал видеоролик "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие". В нем рассказывалось, что коронавирус якобы является "болезнью Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается.

Также мужчина 1966 года рождения опубликовал запись под названием "Все больше больных идут на органы". В ней содержится ложная информация о том, что под видом борьбы с COVID-19 у людей массово изымаются внутренние органы, а в последующем продаются для трансплантации.

Следственные органы считают, что мужчина опубликовал подобные видео с целью увеличить численность своей аудитории. Желание стать популярным привело к тому, что в отношении москвича возбудили уголовное дело.

Ранее еще одна жительница столицы решила "раскрыть глаза" людям на правду, опубликовав ложную информацию в социальной сети. Женщина распространила ролик с медицинскими масками на прилавке, отметив, что их якобы должны раздавать бесплатно, поскольку это гуманитарная помощь.

Нарушителям грозит штраф в размере трехсот тысяч рублей. Максимальное наказание — ограничение свободы сроком на три года.