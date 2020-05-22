Их «честь»

22.05.2020, 21:54, Разное

Судья, единожды солгавши, кто тебе поверит?

19 мая на базе Сахаровского центра в Zoom прошла телеконференция, посвященная докладу «Диссернета» о плагиате и дурных заимствованиях в диссертациях судей (включая ряд судей Верховного суда РФ). От имени «Диссернета» выступил его сооснователь Андрей Заякин. С точки зрения «Диссернета» время проведения дискуссии связано исключительно с тем, что объемный, «фундированный» доклад раньше не мог быть подготовлен. Но судьи, до которых эта информация так или иначе дойдет (притом, что участия в обсуждении они традиционно не принимали), конечно, поставят вопрос иначе: «Почему в такое трудное для страны время… когда все борются с эпидемией…» — и так далее.

Суды-то с эпидемией как раз не боролись и ничего нового, кроме того, что сделало их жизнь более удобной, не предложили. Например, судьям куда проще рассматривать дела в условиях карантина без публики, хотя это и противоречит принципу гласности и нарушает права обвиняемых и сторон, — но решительно ничего, чтобы обеспечить хоть какую-то публичность в новых условиях, сделано не было.

А с третьей стороны — со стороны общества, которое, смею надеяться, постоянно и многие годы освещая судебные процессы, я сейчас и представляю, момент появления этого обобщения о судьях (притом, что ряд приведенных в докладе примеров ранее уже вызывал широкие дискуссии) выглядит очень удачным.

Дело в том, что на выходе из карантина общество ожидает переоценка репутации власти — как в целом, так и в виде отдельных ее институтов и индивидуальных носителей, среди которых судьи занимают далеко не последнее место. Битвы с ВАК и с судейским сообществом за лишение ученых степеней тех судей, в диссертациях которых обнаружено явно нехорошее, «Диссернетом» до сих пор проигрывались — главным образом из-за ссылок на истечение срока давности привлечения к ответственности за плагиат.

Однако с точки зрения репутации ложь и есть ложь независимо от давности, а есть профессии — и это в первую очередь как раз профессия (звание) судьи — где «единожды солгавши, кто тебе поверит?».

Наряду с докладом Заякина интересные соображения в Zoom высказали Кирилл Титаев (Институт проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге) и Роман Бевзенко, который вплоть до уничтожения Высшего Арбитражного суда в 2014 году возглавлял его аппарат. Титаев обратил внимание, что плагиата в диссертациях судей в сравнении с другими группами ответственных служащих в РФ не так уж и много по той простой причине, что у них мало самих диссертаций. И стоит ли этому удивляться, если до половины нынешних судей имеют заочное образование, и у них нет иного опыта прежней работы, кроме роли помощников судей или секретарей судебных заседаний? Как пояснил Бевзенко, понимающий систему изнутри, кандидатская степень не только не дает никаких преимуществ с точки зрения судейской карьеры, но и наоборот — может вызвать косые взгляды со стороны карьерного начальства.

И это тоже о репутации судебной системы в целом. Что здесь еще важно — в этой давно окуклившейся системе нет импульса к самоочищению.

Ложь — будь то в диссертациях, в биографиях, в свидетельских показаниях, на которых основываются многие их решения и приговоры, в самих решениях судей и судебной системе — стала обыденностью.

Участники дискуссии предлагали и конкретные меры борьбы с плагиатом судей — например, считать незаконное «пользование» ученой степенью длящимся проступком. На мой взгляд, здесь и сейчас надо поднимать вопрос не только о таких чисто юридических инструментах, но и о том, что представляет собой репутация судебной системы с точки зрения общества.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ

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