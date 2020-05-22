 

На северо-западе Москвы обнаружили голову мужчины в мусорном пакете

22.05.2020, 21:52, Разное

В пятницу, 22 мая, на северо-западе Москвы обнаружили голову мужчины в мусорном пакете. Останки человека нашли в лесу рядом с Планерной улицей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье “Убийство”. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства гибели мужчины и личность злоумышленника устанавливаются, сообщает агентство “Москва”.



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