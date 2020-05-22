 

Макфол заявил о смене антироссийских настроений в США на антикитайские

22.05.2020, 21:48, Новости дня

В США антикитайские настроения стали не менее сильны, чем антироссийские, сообщил профессор Стэнфордского университета, бывший американский посол в РФ Майкл Макфол.

Макфол заявил, что в США «довольно большие антироссийские настроения», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Эхо Москвы».

«И сейчас, слава богу для вас, у нас новая тенденция к антикитайским настроениям», – сообщил он, добавив, что россияне «могут отдохнуть».

Макфол заявил, что сам не смешивает «российских людей» и «российское государство», и призвал видеть разницу между американским обществом и президентом США Дональдом Трампом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Стало известно, как Трамп вынудил Саудовскую Аравию сократить нефтедобычу

13.05 / VOAэкспресс 12 мая 2020

08.04 / Пандемия коронавируса: данные на вечер 7 апреля 2020 года

03.05 / “Псевдопандемия”, “цифровые лагеря” и другие унылые небылицы уровня Шарикова

15.05 / Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в Украине

22.04 / Посол Украины при ЕС объяснил, при каких условиях Киев получит €1,2 млрд от Евросоюза

04.05 / Создан инновационный материал, который моделирует состояние раневой поверхности

06.05 / Эксперты рассказали, почему детеныши животных кажутся людям милыми

14.04 / Выдумкой родителей была признана аллергия на коровье молоко у младенцев

18.04 / Готовившего теракт в Красноярске подростка отправили в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска