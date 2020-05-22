Сенатский комитет одобрил назначение Майкла Пэка на пост главы Агентства по глобальным медиа

22.05.2020, 21:45, Новости дня

ВАШИНГТОН – Сенатский комитет по международным отношениям одобрил предложенную президентом кандидатуру на пост главы Агентства США по глобальным медиа, в ведении которого находятся иновещательные сети, в том числе «Голос Америки».

Голоса сенаторов разделились по партийной линии: 12 республиканцев проголосовали за, 10 демократов – против. Теперь вопрос будет вынесен на голосование в полном составе Сената.

Кандидатура режиссера-документалиста Майкла Пэка находится на рассмотрении уже около двух лет. Одной из причин задержек являются опасения демократов по поводу сделок с предполагаемой личной финансовой заинтересованностью в его бизнесе.

На прошлой неделе голосование в комитете было вновь отложено, после того как генеральная прокуратура штата Вашингтон открыла расследование с целью проверить законность использования Пэком средств его некоммерческой организации Public Media Lab и возможное ненадлежащее использование этих средств в личных интересах.

Сенатор Боб Менендес, старший демократ в комитете, направил открытое письмо, в котором выразил протест против того, что республиканцы, судя по всему, готовы продолжить процедуру и выйти на голосование.

По словам Менендеса, обсуждение кандидатуры в комитете не соответствует двухпартийному принципу.

«Вы даже не отреагировали на опасения, высказанные всеми демократами в комитете», – заявил Менендес, обращаясь к главе комитета Джон Ришу.

Риш заявил, что комитет готов снять кандидатуру с рассмотрения, если бы об этом попросил генпрокурор или Минюст. «Но этого не произошло», – отметил он.

«Голос Америки» связался с представителем Риша, чтобы получить дальнейшие комментарии по поводу обвинений в адрес Пэка. В заявлении сенатора говорится: «Я рад, что комитет наконец одобрил назначение г-на Пэка на пост главы Агентства по глобальным медиа, который так долго пустовал».

Президент Трамп предложил кандидатуру Трампа на должность главы Агентства США по глобальным медиа и выражал разочарование по поводу задержек, объясняя их противодействием демократов. Ранее президент грозил прекратить сессию Конгресса, чтобы протолкнуть назначение.

Белый дом на прошлой неделе обвинил демократов в затягивании рассмотрения кандидатуры после сообщений о расследовании генерального прокурора Вашингтона.

«Президент поддерживает Майкла Пэка и разочарован, но не удивлен тем, что ничего не делающие демократы вновь решили набросить политическую грязь на чистый послужной список государственного служащего», – заявил Белый дом.

В последние недели Трамп критиковал «Голос Америки» за освещение событий в Китае во время кризиса с коронавирусом. Когда на прошлой неделе ему задали вопрос о номинации Пэка, Трамп сказал: «"Голос Америки" ужасно управляется. Они не являются голосом Америки. Они – противоположность голоса Америки».

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет выступила в защиту миссии и репортажей финансируемого США новостного агентства в своем заявлении в пятницу.

«Мы экспортируем Первую поправку [к Конституции США] людям во всем мире, у которых нет другого доступа к фактической, правдивой, правдоподобной информации», – сказала она.

«Вот почему более 80 процентов из нашей 280-миллионной аудитории на 47 языках более чем в 60 странах мира говорят, что они считают нашу работу заслуживающей доверия», – сказала она.

Агентство курирует пять гражданских американских вещательных сетей, включая «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода и некоторые другие.

На слушаниях по утверждению его кандидатуры в сентябре прошлого года Пэк прокомментировал опасения, что он может попытаться навязать политическую предвзятость СМИ, входящим в структуру агентства, включая «Голос Америки», который по закону должен быть объективным и сбалансированным в своих материалах.

«Все агентство опирается на убеждение, что журналисты являются независимыми, что никакое политическое влияние не указывает им, как сообщать новости и что говорить», – заявил Пэк комитету.