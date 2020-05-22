«Раскаты памяти» в Белом доме

22.05.2020, 21:45, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник выступил с речью в честь участников боевых действий и павших героев, обратившись к представителям Союза американских ветеранов (AMVETS) и мотогонщикам с балкона Белого дома. В этом году AMVETS, накануне Дня поминовения, проводит первый мотопробег «Раскаты памяти» (Rolling to Remember), посвященный американцам, участвовавшим в боевых действиях, военнопленным и пропавшим без вести в бою.

При обращении президента к участникам церемонии «Раскаты памяти» также присутствовал Роберт Уилке, глава Министерства по делам ветеранов.

«Наш народ отдает вечную дань необычайной храбрости, непоколебимой верности, бескорыстной любви и высочайшей преданности американских героев, которые пожертвовали своими жизнями», – заявил президент.

В течение 32 лет в Вашингтоне накануне Дня поминовения проводился ежегодный мотопробег «Раскаты грома». Рокот мотоциклов стал для многих жителей американской столицы неотъемлемым атрибутом праздника. Однако в 2019 году организаторы мотопробега отказались от дальнейшего проведения «Раскатов грома» в связи с разногласиями, возникшими с Пентагоном из-за координации праздника.

26 мая прошлого года Дональд Трамп пообещал, что мотопробег, устраиваемый с целью привлечь внимание к американским военнослужащим, которые отдали свои жизни или пропали без вести в ходе боевых действий, вновь состоится в 2020 году.

Руководство AMVETS объявило о проведении первого ежегодного пробега «Раскаты памяти», собираясь привлечь внимание к высокому уровню самоубийств среди бывших военнослужащих.

В связи с пандемией COVID-19 организаторы отказались от масштабного праздника: в этом году пробег состоится в виртуально-домашнем режиме. В Вашингтоне соберутся только гонщики, представляющие округ Колумбия. «Домашние» мотопробеги в рамках этой акции пройдут во многих американских городах: гонщики должны будут проехать 22 мили (35,4 км), что символизирует печальные статистические данные, согласно которым ежедневно в США 22 бывших военнослужащих совершают самоубийства.