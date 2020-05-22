Украинцам снизили цену на газ

22.05.2020, 21:30, Новости дня

Оптовая цена на природный газ для нужд населения Украины и производств в мае снизилась на 21% по сравнению с апрелем 2020 года – до 2,3 гривен за кубометр без учета НДС и затрат на транспортировку, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Всего с начала года цена снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что на фоне мирового экономического кризиса цены упали на все виды энергоносителей, в том числе – на природный газ.

«На Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где из-за основательной подготовки к предыдущему отопительному сезону и теплой зимы накопился фактически годовой объем добычи газа государством», – говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что антимонопольный комитет Украины рассматривает дело против Нафтогаза, касающееся возможного завышения цен на газ для промышленности, что в свою очередь привело к росту цен для населения стран.