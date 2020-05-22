В Подмосковье будут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

22.05.2020, 21:30, Новости дня

Правительство Московской области ужесточило масочный режим, вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Ужесточаем масочный режим. Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено», – сообщил губернатор в эфире «России 1», передает ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в Подмосковье снизилось с сотен до десятков в день.

«Мы стабилизировались на цифре выявления больных коронавирусом порядка 890-920 [человек], это ниже, чем прошлая неделя была – 900-1000 [больных]. Существует снижение госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется от 20 до 50 человек. До этого цифры были и 300, 200, 150 человек в день», – отметил он.

Ранее в пятницу Воробьев сообщил, что в Подмосковье с 23 июня отменят электронные пропуска. При этом жителям области старше 65 лет пока придется остаться дома, эта же мера продлится и для людей с хроническими заболеваниями.