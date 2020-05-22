Мясников объяснил прогноз Голиковой об увеличении смертности от COVID-19 в мае

22.05.2020, 21:30, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил слова вице-премьера Татьяны Голиковой о возможном увеличении смертности от коронавируса в мае.

Мясников пояснил, что «плато заболеваемости» и «пик смертности» связаны по времени.

«Голикова предупредила, что еще несколько дней может наблюдаться рост смертности от COVID-19. Как же так, ведь темп прироста новых выявленных инфицированных резко сокращается? Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например, от инфаркта миокарда или инсульта. Люди, увы, тяжело и долго болеют. Долго – это долго: две-четыре недели», – написал Мясников в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление.

«И многих таким образом спасают. Но не всех. Месяц назад, когда многие тяжелые больные попали в реанимации, у нас наблюдался интенсивный прирост заболевания. С тех пор все изменилось, темпы прироста резко снизились, мы вышли на плато, выписываются больше пациентов, чем поступают на больничные койки», – отметил доктор.

Он уточнил, что больница, в которой он работает, на сегодняшний день заполнена лишь на треть, но в то же время врачи продолжают бороться за тяжелых больных.

«Увы, не всегда мы выигрываем эту борьбу за жизнь. И какое-то время наши неудачи в этой борьбе будут сказываться на статистике смертности. Это законы эпидемии: при выходе на плато еще некоторое время показатели смертности продолжают расти, как отражение того пика заболеваемости, когда эти тяжелые пациенты попали в больницы», – заключил Мясников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в мае показатель смертности от коронавируса в РФ серьезно вырастет.