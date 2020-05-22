Смотрим дома: Ева Грин в золоте, Том Харди в гриме и Том Хиддлстон на войне в главных онлайн-премьерах мая и июня

22.05.2020, 21:25, Разное

КИНО

ЧТО: “Лицо со шрамом”, Реж. Джош Транк

КОГДА: 10 мая

ГДЕ: Зарубежные онлайн-кинотеатры

Том Харди в фильме “Лицо со шрамом”

Поклонникам Тома Харди, которые не пропускают ни одной новинки с актером, наверняка будет особенно сложно смотреть этот фильм. В биографической драме известный британец играет легендарного гангстера Аль Капоне. Да только вот исполняет эту роль Харди не когда его герой находится в самом расцвете сил, заправляя криминальным миром – он изображает Капоне измученного болезнями, тюремным заключением и ждущего приближения смерти. Не мачо-мэн, лицо которого тот самый шрам лишь только украшает, но медленно угасающий и обрюзгший человек с разумом маленького ребенка. С другой стороны, давно пора было выглянуть на эту мифическую для Америки фигуру не только через призму его дней славы, но и на пороге забвения – так почему бы и не сделать это в компании Тома Харди?

ЧТО: “Гроза”, Реж. Григорий Константинопольский

КОГДА: 21 мая

ГДЕ: Premier

Любовь Аксенова в фильме “Гроза”Режиссер Григорий Константинопольский, известный своим умением облекать сюжеты о загадочной русской душе в самые причудливые формы, отличился и на этот раз. В его экранизации знаменитой “Грозы” Островского есть рэп и инопланетяне, дельфины и экстрасенсы. Есть, впрочем, и текст самого драматурга, известного нам со школьной скамьи – практически не измененный и не потерявший своей актуальности. Как не потерял ее и старый как мир конфликт – свободолюбивой и кроткой Катерины Кабановой, луча света в темном царстве, против остального жестокого и циничного мира. Кстати, Катерину в картине играет актриса Любовь Аксенова, а ее мачеху Кабаниху – непревзойденная Виктория Толстоганова.

ЧТО: “Натали Вуд: Что остается за кадром”, Реж. Лоран Бузеро

КОГДА: с начала мая

ГДЕ: “Амедиатека”

Натали Вуд Звезда “Вестсайдской истории” и “Больших гонок” Натали Вуд – не только одна из самых ярких актрис золотой эпохи Голливуда, но и самая загадочная. Особенно таинственными же и по сей день считаются обстоятельства смерти Натали Вуд в 1981 году: она погибла во время плавания на яхте со своим мужем Робертом Вагнером и его друзьями. Пролить свет на эту тайну, а также рассказать свою версию жизни Натали решили ее родные, при поддержке которых и была создана эта документальная картина. В кадре появится и ее дочь Наташа Грегсон, и Роберт Вагнер, и, конечно же, сама Натали – на кадрах и хронике, в письмах и рассказах коллег.

ЧТО: “Пятеро одной крови”, Реж. Спайк Ли

КОГДА: 12 июня

ГДЕ: Netflix

Кадр из фильма “Пятеро одной крови”

Современный классик американского кино Спайк Ли в этом году должен был возглавить жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Но вместо этого, как и практически все кинематографисты на планете, сидит на карантине. Этот факт, впрочем, не помешает ему выпустить свою новую картину – если не в кинотеатрах, то онлайн. Так что военную драму Ли о ветеранах войны во Вьетнаме, которые решают вернуться в далекие джунгли спустя много лет, можно будет посмотреть и дома. В планах пятерых друзей – не только призраки прошлого и воспоминания о потрясшей США войне, но и попытка найти тело похороненного когда-то на этой земле командира, а также поиски сокровищ.

ЧТО: Немое кино

КОГДА: весь май

ГДЕ: на сайте Госфильмофонда России

Кадр из фильма “Уход великого старца”

Если хотите подобрать себе на карантин совсем уже неожиданное кино для просмотра — смело заходите на сайт Госфильмофонда России. Совместно с кинотеатром “Иллюзион” и в рамках акции “Иллюзион Live!” там весь май можно посмотреть немое кино под аккомпанемент тапера, то есть музыкального концерта. Именно в таком формате немые фильмы смотрели в начале прошлого века. Правда теперь, в целях безопасности, все музыканты будут аккомпанировать сеансам у себя из дома. Предварять же эти показы будут лекции от кинокритиков и искусствоведов. 22 мая покажут “Грезы” (1915) Е. Бауэра, 24 — “Уход великого старца” (1912) Я. Протазанова и Е. Тима, 27 мая — “Крестьянскую долю” (1912) В. Гончарова…

СЕРИАЛЫ

ЧТО: “Не с первой попытки”

КОГДА: с 1 мая

ГДЕ: Apple TV +

Кадр из сериала “Не с первой попытки”Никаких спецэффектов, скандалов, интриг и расследований — просто обычная супружеская пара Джейсон (сын актера Тимоти Сполла Рэйф) и Никки, которые пытаются завести ребенка вопреки жизненным неурядицам и препятствиям биологического характера. Посиделки с друзьями, походы к врачам, курьезы и серьезные разговоры — в “Не с первой попытки” можно увидеть жизнь современных 30-летних британцев без особых прикрас, но и без перегибов в сторону излишней драмы. Легкая и красиво снятая драмеди в декорациях докарантинного Лондона.

ЧТО: “Нормальные люди”

КОГДА: с 8 мая

ГДЕ: “Кинопоиск”

Кадр из сериала “Нормальные люди”

Молодая писательница Салли Руни сначала прославилась в родной Ирландии, после – в Великобритании, а теперь шагает и по всей планете, получив при этом звание Сэлинджера XXI века. Причина – две ее книги об отношениях между людьми, обычными и не очень, травмированными и нет. Первую книгу “Нормальные люди” первой же и адаптировали для телевидения. В 12 получасовых эпизодах – история любви Коннела и Марианны, выходца из рабочего класса и девочки из благополучной семьи. Они впервые сталкиваются в школьные годы и после никак не могут разлучиться, вопреки расставаниям, недопониманиям и внешним преградам. Они очень стараются быть так называемыми нормальными людьми, но не всегда получается.

ЧТО: “Светила”

КОГДА: с 17 мая

ГДЕ: “Амедиатека”

Ева Грин в сериале “Светила”

Экранизация приключенческого романа Элеанор Каттон о золотоискателях в Новой Зеландии XIX века вышла в этом мае на малые экраны с подачи самой писательницы. Именно Каттон, получившая в 2013 году Букеровскую премию за эту книгу, писала сценарий для киноадаптации и принимала активное участие в съемках. Итог – шестисерийный проект, снятый на родине автора, в Новой Зеландии, с участием таких актеров как Ева Грин, Химмеш Патель, а также дочери лидера U2 Боно, Ив Хьюстон. Появится на экране и новозеландский актер Мартин Чокас, с которым Еве Грин давно приписывают роман – причем сыграет он как раз экранного возлюбленного актрисы, разбойника Фрэнсиса Карвера. Еве же досталась роль коварной и загадочной женщины и прорицательницы Лидии Веллс.

ЧТО: “Сквозь снег”

КОГДА: с 25 мая

ГДЕ: Netflix

Кадр из сериала “Сквозь снег”

В 2013 году тогда еще не оскаровский лауреат и не каннский призер Под Джун-хо выпустил головокружительную двухчасовую антиутопию “Сквозь снег” — про мир после апокалипсиса, и поезд с последними выжившими, которые несется по земной зоне вечной мерзлоты год за годом. Вновь рассказать о причудливой иерархии этого состава (в первых вагонах — главные шишки, в хвосте — практически рабы) решили и на ТВ — где с благословения самого Джун-Хо выходит новая версия истории. Одну из главных ролей на проекте играет Дженнифер Коннелли, в первом сезоне 10 серий. Любителей фильмов про апокалипсис рекомендуется.

ЧТО: “Космические войска”

КОГДА: с 26 мая

ГДЕ: Netflix

Стив Карелл и Лиза Кудроу в сериале “Космические войска”В 2018 году президент США Дональд Трамп решил сделать Америку великой не только на планете Земля, но и практически во всей Солнечной системе – и начал вкладывать рекордные суммы в развитие нового подразделения военно-космических сил. По мотивам этого довольно спорного решения и снят этот сериал, созданный авторами популярного ситкома “Офис”. В главной роли – звезда того же “Офиса”, актер Стив Карелл, в роли генерала Марк Марке Нэйрде, который и должен отправить американских солдат на Луну. Проблема лишь в том, что разгильдяй и самодур Марк крайне слабо представляет, чем именно он должен заниматься на этой работе.

P.S. Не просмотрите в этом проекте и знакомое лицо: в роли русского наблюдателя в сериале снялся певец и актер Алексей Воробьев.

ЧТО: “Личная жизнь”

КОГДА: с 28 мая

ГДЕ: “Амедиатека”

Анна Кендрик в сериале “Личная жизнь”

Все песни только о любви, все фильмы и сериалы – тоже. Так решил и режиссер “Девичника в Вегасе” и “Копов в юбке” Пол Фиг, который теперь продюсирует романтическую антологию о самом главном чувстве. Героиня первого сезона – милая девушка Дерби в исполнении актрисы Анны Кендрик. История ее встреч и расставаний и самых разных отношений и станет главным предметом для обсуждения в сериале. Романтическая комедия на много-много серий? С 28 мая – под названием “Личная жизнь”.

ЧТО: “Чики”

КОГДА: с 4 июня

ГДЕ: more.tv

Ирина Горбачева в сериале “Чики”

Четыре подруги из маленького городка решили променять грязное прошлое с работой на трассе на нормальную жизнь в рамках закона. Например, открыть собственный фитнес – который в контексте русской глубинки из стильного instagramable-места превращается в своеобразное заведение, где каждый второй тренер отсидел по несколько лет. Впрочем, обо всех этих плюсах и минусах за пределами МКАД в драмеди режиссера Эдуарда Оганесяна планируют рассказывать с юмором и легким тоном. Да еще и с ярким актерским составом: Ириной Горбачевой, Варварой Шмыковой, Аленой Михайловой и интернет-сенсацией последнего года Антоном Лапенко.

ЧТО: “Надежда”

КОГДА: с 18 июня

ГДЕ: Start

Виктория Исакова в сериале “Надежда”Создатели популярного сериала “Бывшие” готовятся выпускать летом новый потенциальный хит о женщине по имени Надежда, ведущей двойную жизнь. Днем она – заботливая жена и мать, а по ночам – безжалостный киллер. Получится ли у нее отказаться от темной стороны жизни, разорвать порочный круг преступлений и покинуть загадочную криминальную организацию Синдикат – покажет только время и новые серии проекта. Кстати, роль смертоносной Надежды исполнила Виктория Исакова, а руководителем криминального мира, эдаким злым гением в инвалидном кресле, стал актер Алексей Гуськов.

ТЕАТР

ЧТО: “Кафка” Кирилла Серебренникова и не только

КОГДА: 24 и 25 мая

ГДЕ: “Гоголь-центр”

Один Байрон и Светлана Мамрешева в спектакле “Кафка”

Театр Кирилла Серебренникова продолжает серию онлайн-показов еще одной знаковой постановкой самого худрука – знаменитым спектаклем “Кафка”. Трехчасовая история одного из самых одиноких писателей XX века рассказана через призму причудливых персонажей его книг и героев в его жизни, посредством слов и листов бумаги, которые маленький Йозеф К. двигает вглубь сцены. Первый показ спектакля пройдет 24 мая в 19:00, а его повтор – 25 числа – в 15:00. Еще один приятный сюрприз театр подготовил на самый конец весны: речь о записи концерта со дня рождения театра, прошедшего 2 февраля. Музыкальные номера от группы “Звери”, мини-пьеса от Алексея Аграновича и, конечно же, конферанс в исполнении самого Кирилла Семеновича и его соведущего Александра Гудкова – все это можно будет увидеть 31 мая (в 19:00) и 1 июня (в 15:00).

ЧТО: мюзикл “Мой длинноногий деда”

КОГДА: с середины мая

ГДЕ: в Instagram

Кадр из мюзикла “Мой длинноногий деда”Screenlife-сериалами и вечеринками в Zoom уже никого не удивишь. Но вот чего на этом карантине еще не делали, так это Instagram-мюзикла. Пальма первенства в этом формате в России принадлежит известному актеру и театральному режиссеру Алексею Франдетти. Именно с его подачи с середины мая и по первую неделю июня на одной из самых популярных интернет-платформ можно увидеть историю любви “Мой длинноногий деда”, рассказанную в виде постов, фото и сторис. Оригинальный мюзикл был поставлен на Бродвее Полом Гордоном еще в 2015 году по книге писательницы Джин Вебстер “Длинноногий дедушка”. В основе произведения – сюжет о сироте Джоди, которая получает стипендию на обучение в университете от анонимного благотворителя. Единственное условие, которое ставит таинственный благодетель за такой подарок – девушка должна слать человеку письма о своей жизни.

Актеров в этом эпистолярном жанре нового образца всего два – лауреаты “Золотой маски” Юлия Дякина и Иван Ожогин. А музыкальные партии на проекте записывал настоящий живой оркестр. История развивается в реальном времени, посты в Instagram выходят каждый день – осталось только зайти в интернет и стать участником этого музыкального действа.

ЧТО: Постановки МХТ им. Чехова

КОГДА: с начала мая

ГДЕ: в соцсетях МХТ

Константин Хабенский в спектакле Сергея Женовача “Белая гвардия”

Московский Художественный Театр имени Чехова также присоединился к онлайн-волне. В мае во всех соцсетях театра можно будет посмотреть раритетную постановку “Три сестры” Олега Ефремова 1997 году (23 мая) и посвященный ему же творческий вечер “Наш Ефремов” – оба показа приурочены к 20-летию со дня смерти знаменитого худрука МХТ. Также на YouTube-канале театра доступны такие постановки как “Белая гвардия” Сергея Женовача, “Крейцерова соната” Антона Яковлева, “Конек-горбунок” Евгения Писарева, “Светлый путь 19.17” Александра Молочникова и другие спектакли.

ЧТО: Постановки Театра Наций, Малого театра и других институций

КОГДА: весь май и начало июня

ГДЕ: на платформе Okko

Евгений Миронов в спектакле “Калигула”Театр Наций, Малый театр и другие известные места на культурной карте столицы в рамках проекта Сбербанка и мультимедийного сервиса OKKO “Искусство онлайн” с 9 апреля проводят серию онлайн-показов своих спектаклей. Например, 24 мая можно будет увидеть “Калигулу” Эймунтаса Някрошюса с Евгением Мироновым (постановка Театра Наций). В библиотеке сервиса также есть спектакли “Фрекен Жюли” Томаса Остермайера с Чулпан Хаматовой, доступны лекции и онлайн-читки известных актеров.

ЧТО: Постановки с Томом Хиддлстоном и Джиллиан Андерсон

КОГДА: весь май и начало июня

ГДЕ: на сайте TheatreHD

Том Хиддлстон в спектакле “Кориолан”

Благодаря проекту TheatreHD по-прежнему можно “виртуально” отправиться в Лондон и увидеть там последние яркие постановки британской сцены. К примеру, в мае это – “Трамвай “Желание”, еще одна версия знаменитой пьесы Теннесси Уильямса, где Бланш Дюбуа играет Джиллиан Андерсон (запись доступна с 21 по 28 мая). Также с 28 мая (и по начало июня) станет доступна постановка “Парламент” – острый политический спектакль Джереми Херрина по пьесе Джеймса Грэма. Ну, а с 4 июня театралов ждет настоящий хит – новая версия пьесы Шекспира “Кориолан”, в которой главного героя играет Том Хиддлстон. Минималистское исследование природы войны и жестокости и бенефис одного из самых ярких британских актеров современности – такое пропускать точно не стоит.

КОНЦЕРТЫ

ЧТО: концерт группы “ДДТ” и Юрия Шевчука

КОГДА: с 22 мая

ГДЕ: more.tv и Wink

Юрий Шевчук

Сегодня, с 15:00 и далее, на сервисах more.tv и Wink станет доступен (бесплатно для всех подписчиков) стадионный концерт “ДДТ” с программой “Истории звука”. Это выступление состоялось в Москве 5 марта 2017 года и до этого было показано лишь на ТВ. “Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный “ДДТ-тур”. Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым”, – напутствует слушателей Юрий Шевчук. И предлагает посмотреть и послушать – “Просвистела”, “Дождь”, “Родину”, “Рожденного в СССР”, “Это всё, что останется после меня” и другие композиции.

ЧТО: концерт Владимира Преснякова

КОГДА: 23 мая

ГДЕ: Okko

Владимир ПресняковОнлайн-сервис продолжает радовать пользователей новыми выступлениями известных российских артистов. На этот раз пришла очередь Владимира Преснякова, который 23 мая даст на платформе сольный концерт под названием “Слушая тишину”. В программе – как новые песни “Достучаться до небес” и “Мост”, так и такие любимые и проверенные временем хиты музыканта как “Замок из дождя”, “Аэропорты” и, конечно же, “Зурбаган”.

ЧТО: оперные концерты и вечера русской песни

КОГДА: c 21 мая и далее

ГДЕ: ivi.ru

“Пиковая дама”

Хотите послушать на карантине классическую музыку? Теперь это можно сделать на ivi.ru. С 21 мая и далее по четвергам раз в две недели в онлайн-кинотеатре будут проходить бесплатные трансляции концертов. Классическая опера и оперетта, неаполитанская песня и русский романс – каждый раз можно будет услышать что-то новое. Участвовать в этих онлайн-концертах будут такие российские оперные исполнители как лауреат Национальной театральной премии “Золотая маска” Алексей Марков, заслуженная артистка России Вероника Джиоева, звезды оперной труппы Мариинского театра – Александр Трофимов и многие другие. С 21 мая можно послушать арии из “Травиаты” Верди и “Пиковой дамы” Чайковского. С 4 июня – увидеть концерт “Солнечная музыка: неаполитанские песни и оперетта”, а с 18 – “прийти” на вечер “Мелодии души. Романсы и русские песни”.

ЧТО: концерты из Royal Albert Hall

КОГДА: весь май и июнь

ГДЕ: на сайте концертного зала

Концерт Кэти Дженкинс в пустом Royal Albert Hall 8 мая

И вновь онлайн-путешествие и вновь в Великобританию — знаменитый Royal Albert Hall пока что стоит с закрытыми дверьми, но ждет всех в гости виртуально в рамках новой акции Royal Albert Home. В программе на ближайшие недели — концерт Imogen Heap (29 мая), Kaiser Chiefs (30 мая) и Тима Бергесса (4 июня), а также классическая музыка для детей (30 мая). В архивных записях также доступны прошлые концерты и много джаза.