Суд снял все обязательства с одесского бизнесмена Альперина, которого президент называл “крестным отцом контрабанды”

22.05.2020, 21:16, Новости дня

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 21 мая снял обязательства с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”, сообщила изданию “Слово и дело” руководитель отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис.

“Следственный судья ВАКС оставил без удовлетворения ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока действия обязательств, возложенных на одесского бизнесмена, подозреваемого в злоупотреблениях на таможне. Полный текст данного решения будет доступен 26 мая”, – сказала она.

В комментарии изданию прокурор САП Роман Сымкив сообщил, что прокуратура будет подавать ходатайство о возложении обязательств на Альперина.

В САП “Укринформу” уточнили, что в числе обязательств, которые отменили Альперину, – ношение электронного браслета и необходимость сдать украинский и заграничный паспорта.

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров государству нанесли более 77,7 млн грн убытков. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью. 29 ноября ВАКС арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.

16 апреля Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляцию САП и взыскала с Альперина в доход государства часть залога – 35 млн грн. Суд установил, что Альперин нарушил возложенные на него обязательства, в частности, не сдал паспорт гражданина Израиля, с которым мог выезжать за границу. Суд также увеличил до 76 млн грн размер назначенного Альперину залога. Впоследствии он дополнительно внес 41 млн грн.

Центр противодействия коррупции проинформировал в Facebook, что 21 мая решение принял следственный судья ВАКС Сергей Мойсак.

“Как было раньше: Альперин заплатил залог в 76 млн грн, носил электронный браслет, не мог общаться с другими фигурантами. Но судья Сергей Мойсак решил облегчить ему жизнь. Он отменил фигуранту все обязательства, в том числе и ношение электронного браслета. Поэтому сейчас Альперина “держит” только залог. Хотя какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу?” – отметили в центре.

⚠ Маємо зраду. З "короля контрабанди" Вадима Альперіна зняли електронний браслет.Як було раніше: Альперін сплатив… Posted by Центр Протидії Корупції on Neljapäev, 21. mai 2020

Адвокат Альперина Андрей Федур заявил в Facebook, что никакой сенсации в решении судьи Мойсака нет.

По словам Федура, прокурор Игорь Семак, обращаясь в суд с ходатайством о взыскании залога в доход государства и избрании меры пресечения в виде залога, “забыл” прописать в нем необходимость возложения обязательств”. Таким образом, утверждает Федур, возложенные на Альперина обязательства прекратили действовать еще 16 апреля.

“Что же касается судьи Мойсака, то он к этому не имеет никакого отношения. Он не возлагал на Альперина обязательств, не он их и снимал. Невозможно продлить обязательства, которых нет”, – написал адвокат.

Яка “сенсаційна новина” 🙂 Вчора і сьогодні вже з 5-ї ранку в мережі широко поширюється “сенсація”, що з В…. Posted by Андрій Федур on Reede, 22. mai 2020

В Центре противодействия коррупции ответили Федуру. В заявлении организации, опубликованном в Telegram, сказано, что адвокат говорит неправду, поскольку на заседании 16 апреля суд не рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения.

“Все обязательства были продлены самим же судьей Мойсаком ранее, действовали до 23 мая, и вопрос, остаются ли они в силе, до вчерашнего дня не рассматривался”, – отметили в центре.