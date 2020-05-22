 

В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение

22.05.2020, 21:16, Новости дня

Полный запрет на передвижение в Саудовской Аравии вступил в силу с вечера пятницы перед наступлением мусульманского праздника разговения по случаю окончания месяца Рамадана, сообщил представитель МВД Талаль аш-Шальхуб.

«Сотрудники органов правопорядка начинают с 17.00 пятницы исполнять решение, о котором было объявлено ранее, связанное с полнейшим запретом на передвижение в течение всего дня во всех городах и районах королевства до конца дня среды, 27 мая», – передает РИА «Новости» сообщение аш-Шальхуб.

Уточняется, что власти королевства заранее предупреждали о введении этой меры в связи с сильным распространением заболевания на пять дней празднования окончания месяца мусульманского поста Рамадана.

Тем временем, в РФ удалось срезать пик эпидемии коронавируса. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила новые требования после снятия ограничений по коронавирусу.



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