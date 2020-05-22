Ученые из Нижнего Новгорода участвуют в создании “мозга на чипе”

22.05.2020, 21:09, Разное

Ученые из Нижнего Новгорода участвуют в разработке “мозга на чипе” вместе с коллегами из других российских городов, а также США, Китая, Италии. Новая технология найдет применение в нейропротезах, биосенсорах, искусственном интеллекте.

Как пояснил Александр Михайлов, возглавляющий лабораторию Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ, в рамках разработки концепции “мозг на чипе” разные подсистемы смогут взаимодействовать на одном кристалле и управляться при помощи встроенных аналого-цифровых схем.

Технология будет основана на базе существующих и перспективных решений на стыке микрофлюидных и нейронных клеточных разработок, которые дают возможность создать систематизированную и живую нейросеть. Ученые надеются, что благодаря подобному биосовместимому микроэлектронному устройству удастся добиться большого прорыва в сфере нейропротезирования.