ЛНА заявила о нарушении Турцией оружейного эмбарго

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22.05.2020, 21:08, Новости дня

Турция поставляет в Ливию технику и оружие, нарушая эмбарго, сообщил официальный представитель командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед Аль-Мисмари.

«Нарушая международное эмбарго, которое должно было служить гарантом развития процесса мирного урегулирования в Ливии, Турция совершенно открыто направляет в нашу страну сотни единиц бронетехники, артиллерийских орудий, беспилотных летательных аппаратов, крупнокалиберных пулеметов и других наступательных вооружений», – сообщил генерал, передает RT.

На брифинге аль-Мисмари продемонстрировал кадры, на которых, по его словам, зафиксирована уничтоженная в Ливии техника из Турции.

«На экране вы можете видеть записи с видеорегистратора одного из турецких бронеавтомобилей «Кирпи», захваченного ливийскими воинами в ходе боев с переброшенными из Сирии членами террористических группировок южнее города Триполи», – отметил представитель ЛНА.

Ранее Аль-Мисмари показывал видеозапись, которая, по его словам, подтверждает поставки оружия Турцией в Ливию.

16 января Эрдоган сообщил об отправке военных в Ливию для поддержки сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сообщалось также, что к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника.

Газета ВЗГЛЯД писала о тяжелом поражении ЛНА в Ливии.



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