В Петербурге волонтеры-медики вышли на дежурства в госпитале для пациентов с COVID-19

22.05.2020, 21:08, Новости дня

«Первые десять добровольцев нашего движения в пятницу приступили к своим обязанностям в госпитале для инфицированных. Раздают лекарства, ухаживают за пожилыми пациентами», – рассказала газете ВЗГЛЯД координатор петербургского отделения «Волонтеров-медиков» Анастасия Роговенко.

«Со следующей недели ребята будут дежурить в постоянном режиме по графику «два через два» или три-четыре дня в неделю, в зависимости от их желания. Будут работать по две смены, по десять человек в каждой», – отметила Роговенко.

Напомним, в конце апреля выставочный комплекс «Ленэкспо» безвозмездно предоставил администрации Петербурга площади одного из своих павильонов – там был открыт госпиталь для пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. Площади позволяют разместить до тысячи коек.

«Волонтеры в «Ленэкспо» обеспечены всем необходимым – выданы защитные костюмы, перчатки, маски и респираторы. Задача – уход за пациентами, помощь младшему медицинскому персоналу – раздача лекарств, помощь в передвижении больных», – рассказала Роговенко.

Так, добровольцы помогают пожилым пациентам переодеваться, принимать душ, принимать пищу. «Те из волонтеров, у кого есть медицинское образование, помогают персоналу. Работы хватает на всех. Ребята проявляют всю необходимую заботу о находящихся на излечении петербуржцах», – подчеркнула руководитель отделения.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в рамках всероссийской акции помощи #МыВместе волонтеры «Молодежки ОНФ» оказывают адресную помощь коллективам медицинских клиник и больниц по всей России.