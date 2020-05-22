Альфа-блокаторы проверят на возможность предотвращения цитокинового шторма

22.05.2020, 20:55, Разное

Команду исследователей возглавит исследователь рака Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute) Берт Фогельштейн (Bert Vogelstein). В данный момент они занимаются подбором участников исследования — пациентов больницы Джона Хопкинса в возрасте от 45 до 85 лет с диагностированным коронавирусом, которые еще не попали в отделение интенсивной терапии и не подключены к аппарату ИВЛ. Фогельштейн намерен проверить гипотезу о том, что альфа-блокаторы (или альфа-адреноблокаторы) могут остановить системное воспаление органов до наступления цитокинового шторма – потенциально летальной реакции иммунной системы на инфекцию.

В течение шести дней участники эксперимента будут принимать постепенно увеличивающиеся дозы препарата празозин. Затем ученые оценят, насколько снизилось число пациентов, которым не потребовалась интенсивная терапия по сравнению с больными, получающими стандартное лечение. Наблюдения за состоянием каждого участника исследования будут вестись в течение 60 дней, но предварительные результаты будут доступны не раньше, чем через несколько недель.

В перспективе команда Фогельштейна надеется провести аналогичный эксперимент с участием людей с подтвержденным коронавирусом, которые еще не были госпитализированы. Ученые призвали коллег из других больниц объединить усилия и подключиться к испытаниям, чтобы как можно быстрее собрать данные о большом количестве пациентов.

«Мы хотим выработать подход к лечению пациентов с высоким риском тяжелого течения заболевания на ранних стадиях COVID-19, то есть до появления у них серьезных симптомов. Если эффективность и безопасность альфа-блокаторов будет доказана в ходе исследования, многие люди могут получить возможность лечиться на дому, что снизит нагрузку на здравоохранение», – утверждает Фогельштейн.

Фогельштейн отметил, что высокоактивный иммунный ответ может проявляться не только при COVID-19, но также при аутоиммунных и онкологических заболеваниях. До пандемии команда Фогельштейна уже занималась изучением способов ослабления сверхактивной реакции иммунной системы с помощью альфа-блокаторов, которые назначают при заболеваниях предстательной железы и гипертонии, а также влияют на передачу сигналов клетками, вызывающих цитокиновый шторм. В 2018 году команда опубликовала в журнале Nature результаты своего исследования, в ходе которого альфа-блокаторы были опробованы на мышах, зараженных бактериальными инфекциями. Ученым удалось уменьшить риск возникновения цитокинового шторма и снизить смертность, при этом не навредив другим аспектам иммунного ответа.

«Если наш эксперимент будет удачным, лечение альфа-блокаторами может стать вторичной формой профилактики. Это особенно важно сейчас, пока нет вакцины, которая, безусловно, будет основной профилактикой», – утверждает Фогельштейн.