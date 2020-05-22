Киевские силовики вновь бьют по Донбассу: в ДНР обещают ответить адекватно жестко

22.05.2020, 20:54, Новости дня

Украинские силовики вновь обстреляли Донбасс. Артиллерийский удар был нанесен по окрестностям города Ясиноватая. В результате повреждены ЛЭП и газопровод. Всего же за неделю Киев более 90 раз нарушил режим прекращения огня на юго-востоке, только по территории Донецкой народной республики выпустил свыше 600 запрещенных боеприпасов. Пострадало 24 дома, ранен один человек.

Донбасс, новость дня: сегодня, впервые за несколько лет, официальные представители народной милиции ДНР заявили о своей готовности открывать ответный огонь по украинским позициям.

Артиллеристы и минометчики украинского 46-го националистического батальона "Донбасс" (запрещен в России) обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое. Разрушены два дома, газопровод и линии электропередачи.

– Все по подвалам попрятались, потому что страшно. Осколки летят. Зачем рушить дома? Тут люди живут!

Штаб народной милиции ДНР отдал приказ на открытие ответного огня.

"Мы свои слова на ветер не бросили, те военные преступники, которые стреляли по гражданским, они уничтожены. Погибших — четверо украинских военных, один из них — лейтенант, который непосредственно командовал этим преступлением, четверо раненых", — сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Сегодня же военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник, который барражировал над позициями народной милиции.

Глава ДНР Денис Пушилин, посещая шахту 95 в Макеевке, заявил, что намерен выдерживать те решения, о которых он сообщил ранее, объявляя в республике полную готовность к обороне.

"Мы будем действовать адекватно жестко на любые провокации, на любые обстрелы со стороны Украины, нельзя быть очень долго и односторонне миролюбивыми", — предупредил глава ДНР Денис Пушилин.

Сейчас провокационная стрельба со стороны Украины по Донбассу прекращена.