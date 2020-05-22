Ракова уточнила, что будет разрешено в последнюю очередь

22.05.2020, 20:54, Новости дня

Пик распространения коронавируса в Москве пришелся на апрель, заявил "России 24" заммэра столицы Анастасия Ракова, добавив, что благодаря принятым на городском и федеральном уровне мерам "удалось избежать развития эпидемии в январе, феврале и даже в марте".

Говоря о тестах на антитела, она подчеркнула, что те, у кого они будут выявлены, не будут ограничены в передвижении. Кроме того, Анастасия Ракова уточнила, что решение по возобновлению работы учреждений сферы услуг будет принято, исходя из обстановки после открытия МФЦ, намеченного на 25 мая, а, например, массовые мероприятия будут разрешены в последнюю очередь.

Что касается ситуации в целом, то, как информирует заммэра, в столице сохраняется положительная динамика: госпитализаций становится меньше, выписок, напротив, больше. Со временем, уверена Анастасия Ракова, Москва, которой удалось избежать гуманитарной катастрофы, сможет вернуться к нормальной жизни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает необходимым сохранить жесткие требования по самоизоляции.

Тем временем в столице в рамках борьбы с COVID-19 продолжается тестирование людей на антитела.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в РФ выявлено 326 448 заболевших, 99 825 человек вылечились, 3 249 – скончались.