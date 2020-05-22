Первый этап смягчения ограничений: что изменится в Москве и Подмосковье с 25 мая

22.05.2020, 20:54, Новости дня

Столица и область приступают к первому этапу снятия ограничительных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество выявляемых случаев заражения коронавирусом начало снижаться. В связи с этим работа некоторых городских организаций может возобновиться, а экономика постепенно "открываться". Что изменится в Москве и Подмосковье с 25 мая?

Открытие МФЦ

Многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы" возобновят работу как в Москве, так и в Подмосковье, но не в полном объеме. Что касается области, то изначально учреждения будут доступны только для юридических лиц и не по всем услугам. Подмосковные МФЦ будут возвращаться к полноценной работе в три этапа.

В Москве откроются 88 центров, которые расположены в густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Москвичи смогут получить в них те услуги, которые нельзя оформить в электронном виде. Посещение МФЦ как в столице, так и области возможно лишь по предварительной записи на портале mos.ru или через "Госуслуги".

Возобновление работы каршеринга

Сервисы каршеринга в Москве с 25 мая смогут приступить к деятельности, но с рядом ограничений. Пока арендатор не сможет взять машину для разовой поездки — получить автомобиль напрокат можно не менее чем на пять дней.

Со стороны сервиса, предоставляющего машины в аренду, необходимо обеспечение дезинфекции транспортного средства перед его подачей новому получателю услуги. Также у водителя обязательно должен быть цифровой пропуск.

Отмена электронных пропусков в Подмосковье

Это нововведение произойдет раньше 25 мая. Уже с 23 числа гражданин сможет без наличия цифрового пропуска передвигаться по Московской области, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, ранее введенное ограничение помогло избежать негативного сценария, но в нем больше нет необходимости.

Если житель Подмосковья соберется в столицу, ранее выданный ему пропуск будет действовать до 27 мая, а для новых поездок придется возобновить электронный документ уже со вторника, 26 мая. В Москве будут действовать только столичные цифровые документы.

Воробьев рассказал, почему пропуска не отменили в Москве — это связано с иной плотностью населения в столице.

Сохранение масочно-перчаточного режима

В области остается обязательным ношение масок, в столице к этому прибавляются еще и перчатки. За отсутствие средств индивидуальной защиты по-прежнему можно получить штраф.

Сергей Собянин обратил внимание на то, что носить маску и перчатки нужно в любых общественных местах в числе которых транспорт, магазины, офисы и многое другое.

Андрей Воробьев отметил, что средства индивидуальной защиты — это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно, поскольку 60-80 процентов носителей вируса не имеют никаких симптомов.

Здесь вы можете подробнее прочитать о том, как правильно носить маску.

Какие ограничения останутся

В Москве и Подмосковье уже заработали некоторые предприятия и объекты строительства. При этом столичный мэр заявил, что возвращать людей в офисы пока еще слишком рано. Все организации города должны сохранять максимальную долю работников, которые осуществляют деятельность в дистанционном режиме.

Пока не работают салоны красоты, парикмахерские, сауны. Запрещено проведение массовых мероприятий. Кинотеатры, клубы, кафе и многое другое остаются закрытыми.

Как и прежде граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.