Тренировочные базы для футболистов откроют в Подмосковье

22.05.2020, 20:48, Новости дня

Губернатор региона Андрей Воробьев постановил открыть тренировочные базы профессиональных футбольных клубов при условии соблюдения стандартов безопасности.

«Открываются учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов – участников Российской премьер-лиги, при условии соблюдения ими специальных стандартов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу президент Владимир Путин поддержал решение о скором возобновлении работы центров подготовки сборных РФ по различным видам спорта, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований, передает ТАСС.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в пятницу глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. «С понедельника (25 мая) мы готовы уже начать работу … базы в Новогорске «Озеро Круглое», а с 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму», – сказал министр.

Путин в ответ заметил, что «когда сборные команды находятся на сборах, то они фактически и так находятся в ситуации изоляции, по сути-то дела, важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне». Также, по словам главы государства, должен быть решен вопрос о режиме работы персонала, обслуживающего спортивные базы. «Но все это, безусловно, можно спокойно выстроить», – считает президент.

Путин добавил также, что министр ранее говорил о потенциальных сложностях с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. «Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, здесь не вижу никаких проблем. Главное – организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям», – сказал президент.

Напомним, инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что ситуация по распространению коронавируса в РФ стабилизируется: Москва и Московская область уже вышли на плато.