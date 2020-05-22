ЕС призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

22.05.2020, 20:48, Новости дня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

«Выход из договора – это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной. Продолжая призывать Россию немедленно вернуться к полному выполнению договора, я призываю США пересмотреть их решение [о выходе из договора]», – сообщил Боррель, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что у РФ заготовлен план «Б» в случае выхода США из Договора. Москва попросила США предъявить список объектов, снятых за время действия ДОН.

В НАТО заявили, что РФ якобы нарушала соглашение.