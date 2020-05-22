Гиблое место

22.05.2020, 20:40, Разное

Коронавирус пришел в психоневрологические интернаты.

Нет ничего страшнее несвободы замкнутого пространства за забором, скученности людей, у которых вместо дома палата на несколько человек, общее белье, которое стирается в общей прачечной. По документам они — проживающие, тысячи обитателей психоневрологических интернатов (ПНИ). Эпидемия коронавируса в подобных заведениях — это гарантированные массовые заражения и смерти. В Петербурге это произошло в ПНИ на улице Коллонтай.

В Психоневрологическом интернате № 10 больше тысячи людей с тяжелой инвалидностью, ментальными нарушениями, пожилых и молодых. Персонала — врачей, медсестер, санитарок, буфетчиц — примерно четыре сотни. В апреле там заболели и персонал, и пациенты. Из 411 людей с тяжелой инвалидностью погибли двадцать человек.

Еще в начале эпидемии общественные организации предупреждали, что из интернатов надо вывезти самых слабых подопечных, обезопасив их. Социальную изоляцию при коридорной системе, палатах на несколько человек и удобствах в коридоре соблюсти невозможно. Тем более что персонал ездит домой и на работу в общественном транспорте, а пациенты с разными недугами могут попасть в обычные больницы. Тогда же, в начале пандемии, четыре ведомства — министерства труда и социальной защиты, просвещения, здравоохранения и Роспотребнадзор — направили в регионы письмо «О мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях социального обслуживания».

Документ рекомендовал вывозить обитателей интернатов на сопровождаемое проживание в негосударственные организации социального обслуживания или к родственникам и иным лицам в домашние отпуска. НКО «Перспективы», ГАООРДИ и «Антон тут рядом»

смогли эвакуировать 26 человек, на большее не хватило ресурсов: жилья, персонала и средств.

Также Минтрудсоцзащиты рекомендовал регионам организовать в интернатах двухнедельную вахтовую работу, естественно, с повышением зарплаты — чтобы было меньше контакта с внешним миром. Это все, что можно было сделать в условиях надвигающейся пандемии.

Не помогло. В конце марта некоторые пациенты вернулись из больниц в интернат, и никому в голову не пришло сделать тесты на вирус.

Сотрудники ПНИ №10 в Петербурге. Фото: vk.com

«Перспективы» тем временем начали вывозить молодых людей с тяжелыми нарушениями в «Дом на воле» — в деревню Раздолье Приозерского района области, в опустевшие центры реабилитации. Светлана Мамонова, директор по внешним связям «Перспектив», вспоминает, что в первых числах апреля они приехали в ПНИ-10, чтобы забрать одного из проживающих. Но в интернате уже был Роспотребнадзор с проверкой: подозревали ковид. Так и оказалось, эвакуация из «десятки» сорвалась.

С вахтой тоже не задалось. Как рассказала на условиях анонимности одна из сотрудниц интерната, в начале апреля их спрашивали, кто готов стать вахтовым добровольцем. «Но потом директор сказал, что за вахту надо платить больше, а денег нет, — говорит она. — Поэтому нас не закрыли, и мы работали в штатном режиме посменно. 10 апреля был подтвержден первый ковид, и к нам тут же приехал Роспотребнадзор. Решили нас закрыть на обсервацию, и мы все же стали работать вахтовым способом». Сотрудники при этом не подписывали никаких документов, что будут работать с ковидом.

Персонал интерната работал в сшитых своими силами ватно-марлевых масках.

Никакого деления на зоны не было да и быть не могло. Это же не инфекционная больница. «Первая неделя прошла более-менее, — рассказывает собеседница. — А потом все начали болеть. Сотрудники, кто в легкой форме, отправились домой, кто потяжелее — по больницам, проживающие тоже по больницам».

Именно тогда из Госпиталя ветеранов войн на Старорусской, 3, и из «Ленэкспо» стали поступать жалобы на пациентов, мягко говоря, с особенностями. При этом Комитет по здравоохранению уверял, что пациентов психоневрологических интернатов в городских больницах нет.

Одна из сотрудниц интерната попала в больницу, отведенную под ковид, в палату вместе с бабушкой с психиатрическими проблемами. «Я наблюдала, как больничные сестры справиться не могут, элементарно не могли надеть ей памперс. Я сама за ней ухаживала, — рассказывает женщина. — У обычных сестер и санитарок нет навыка общения с такими людьми. Они не знают, как их одевать, как кормить, как дать лекарства. Они ходили под себя, кричали и плакали, могли что-то опрокинуть. И лекарств психиатрических у них не было. Персонал был в ужасе».

Один из жителей «Дома на воле». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

По словам Александра Ржаненкова, главы Комитета по соцполитике Смольного, ковидом в ПНИ № 10 сейчас больны 370 человек, выздоровело 39. Директор интерната Иван Веревкин считает, что ситуация стабилизировалась.

На прошлой неделе на отделение интенсивного ухода на двухнедельную вахту пришли волонтеры «Перспектив». Излишне говорить, что все волонтеры приходят на вахту с отрицательным тестом на коронавирус и с полным набором СИЗ. Включая щитки, очки, респираторы и специальные костюмы. Спасибо петербуржцам, собирающим деньги на счет, организованный депутатом Борисом Вишневским. Также благодаря петербуржцам удалось передать в интернат свыше 700 одноразовых масок.

Галина Артеменко

«Новая в Петербурге»

P.S.

Эпидемия унесла жизнь Ильи Дувакина, которого опекали «Перспективы». Он умер в Покровской больнице. Привезли его 12 апреля, а на следующий день он умер. Илья — тот самый мальчик, фотография которого десять лет назад облетела все СМИ и соцсети — маленький скелетик на больничной койке. Тогда в ДДИ № 4 в Павловске не пускали волонтеров, а Илья скучал, не мог есть и чуть не умер. Случился скандал, в Петербург примчался обмудсмен Павел Астахов. Илью выходили, он вырос, но остался в детдоме и после 18 лет, потому что был все равно очень слаб. Он радовался и улыбался волонтерам, он вообще очень любил общаться. И вот Ильи больше нет.