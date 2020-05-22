 

Пугачева пришла на помощь сраженному инсультом Моисееву

22.05.2020, 20:40, Разное

Арт-директор Сергей Горох поделился новыми подробностями о состоянии звезды. Борис Моисеев чувствует себя нормально и ведет образ жизни артиста-пенсионера: смотрит записи своих выступлений и гуляет на улице. Раз в год исполнитель ездит в Юрмалу, где встречается с друзьями и посещает концерты.

Кроме того, певец регулярно общается по телефону с родственниками, поклонниками и коллегами. Артисту часто звонит Алла Пугачева. Примадонна спрашивает, как у него дела, и предлагает помощь. “Периодически звонят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Нелли Кобзон”, – приводит слова Сергея Гороха “Пятый канал”.

Представитель добавил, что Борис Моисеев не одинок. Помощник навещает его почти каждый день. Исполнитель старается относиться ко всему с юмором, однако иногда его все же задевают слухи об ухудшении состояния. “Он видит эти статьи и расстраивается”, – рассказал Сергей Горох.

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Из Архива: #борисмоисеев // 2010 г.

Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro) 21 Мар 2020 в 6:09 PDT

Ранее продюсер группы “Ласковый май” Андрей Разин заявил, что последствия инсульта негативно сказываются на Борисе Моисееве. По его словам, певец перестал общаться по телефону, потому что не всегда понимает, с кем разговаривает. “Он не помнит людей, не помнит события”, – поведал менеджер.



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