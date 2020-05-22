Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии

22.05.2020, 20:40, Разное

С приближением выборов внутриполитическая обстановка в Белоруссии накаляется. Александр Лукашенко занимает президентский пост с 1994 года и намерен возглавлять страну до 2025 года.

Бросить вызов Батьке намерены 14 кандидатов. Люди это очень разные – от “профессиональных” оппозиционеров и чиновников, до предпринимателей и банкиров. Несмотря на пестрый состав претендентов, шансы побороться за президентский пост есть у 4-5 кандидатов, считают политические аналитики.

Один из них – бывший председатель правления “Белгазпромбанка” Виктор Бабарико. Несмотря на отсутствие административного ресурса, он в короткие сроки смог собрать необходимые подписи для выдвижения.

Во главу угла Бабарико ставит повышение эффективности белорусской экономики. По его мнению, необходимо создать независимую хозяйственную модель – только так республика сможет остаться суверенной.

Созданную Лукашенко экономическую систему Бабарико называет “государство-паразит”. Сначала республика пользовалась наследством Советского Союза, а теперь пытается выживать за счет России, сетует бывший банкир.

Примечательно, что об интеграции с восточным соседом управленец высказывается очень осторожно. Это сильно контрастирует со стилем Лукашенко, который за последние пару лет сыплет сплошными упреками и обвинениями в адрес Москвы.

По мнению бывшего банкира, у двух стран нет общей цели – Россия во главу угла ставит политические вопросы, Белоруссия – экономические. Потому перспективы интеграции непонятны, считает Бабарико.

Эксперты полагают, что у экс-банкира есть хорошие шансы если не победить, то составить достойную конкуренцию Лукашенко. Политолог Анатолий Лебедько назвал Виталия Бабарико “политическим тяжеловесом”, отражающим запросы общества на тихие перемены.

Примечательно, что по опросам в Сети экс-банкир опережает Лукашенко со значительным отрывом. Так, в голосовании на сайте “Наша Нива” приняли участие более девяти тысяч человек: о желании видеть Бабарико во главе государства высказались 48% читателей портала.

Как знать, быть может у управленца действительно неплохие шансы занять президентское кресло. Во всяком случае, претензий к Александру Лукашенко у белорусов накопилось достаточно: непростая ситуация в экономике, ругань с восточным соседом, политика мягкой белоруссизации. Виктор Бабарико может успешно сыграть на разъедающих общество и государство противоречиях.