Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5 млрд долларов

22.05.2020, 20:31, Новости дня

КИЕВ – Представители Международного валютного фонда завершили дистанционное обсуждение с украинскими властями и достигли соглашения по новой восемнадцатимесячной программе Stand-By Arrangement (SBA).

«Новый SBA с запрашиваемым доступом (эквивалентным пяти миллиардам долларов США – Т.Б.), направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока COVID-19», – отмечается 21 мая в сообщении на сайте МВФ.

В Фонде подчеркивают, что предоставляемые средства, а также достижения украинской власти, продвижение вперед в структурных реформах, смогут гарантировать то, что «Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится».

«Ожидается, что договоренность также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки», – подчеркивается в документе.

Соглашение должно быть утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ. Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели, подчеркивается в сообщении Международного валютного фонда.

Президент Украины о сотрудничестве с МВФ

Во время телефонного разговора 22 мая с президентом Финляндии Саули Ниинисте президент Украины Владимир Зеленский сообщил о согласовании с МВФ новой программы SBA в объеме пяти миллиардов долларов сроком на восемнадцать месяцев.

«Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета», – подчеркнул глава украинского государства.

По просьбе президента Финляндии особое внимание было уделено ситуации с безопасностью в Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саули Ниинисте пригласил лидера Украины после окончания пандемии коронавируса посетить Финляндию.

«Большая семерка» о кредите МВФ

Послы стран «Большой семерки» (G7) приветствуют Украину и Международный валютный фонд с достижением соглашения о новой программе помощи.

Об этом сообщает Группа поддержки послов G7 в Украине в Твиттере, пишет 22 мая Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Послы стран G7 приветствуют Украину и МВФ с достижением соглашения на рабочем уровне о новой программе помощи, которая укрепит макроэкономическую стабильность Украины и поможет ей преодолеть кризис COVID-19», – говорится в сообщении.

Кредит – как «подушка безопасности» для экономики

Руководитель аналитического департамента Форекс Клуб Андрей Шевчишин считает, что кредит МВФ пойдет на покрытие дефицита бюджета и внешнеторгового баланса.

«Он будет направлен на рефинансирование внешнего долга и это своеобразная «подушка безопасности» для экономики. Сумма, которая нужна для защиты страны от более агрессивного падения экономики и валюты, в случае, если не будет закрыты проблемные моменты», – говорит Андрей Шевчишин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он позитивно оценивает договоренность Украины и МВФ и отмечает, что в период существующего кризиса не так много вариантов для поддержки экономики и средств, которые помогли бы восстановлению отраслей.

«Если бы страна имела некий стабилизационный фонд – можно было бы обратиться к нему, то такого источника нет. Очевидно, что население измотано кризисом и не имеет достаточного ресурса. Средний и малый бизнес сожгли большую часть своих запасов и не имеют ресурсов, чтобы вложиться в экономику. По этой причине государство не может привлечь средства внутри рынка в виде облигаций», – отмечает Андрей Шевчишин.

Кредиты МВФ и Всемирного банка, а также поддержка Еврокомиссии, по его словам, позволят получить деньги под очень низкие проценты, и направить их также для стимулирования пострадавших отраслей экономики.

Кредит и стратегическая программа для экономики

Политолог Алексей Якубин отмечает, что кредиты МВФ часто сопровождаются многочисленными условиями: так, в Украине был принят необходимый «банковский закон».

«Этот кредит, который мы будем получать по новой программе, мы, скорее всего, сможем использовать для усиления баланса бюджета, для покрытия части бюджетных затрат, но не на покрытие и не для развития инфраструктурных проектов», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, кредитная активность Украины в предыдущие годы была нужна в основном для того, чтобы возвращать другие кредиты.

«Ранее кредиты МВФ экономика страны глобально не видела. Если сегодня говорить о курсе развития национальной экономики, то нужно думать о кредитах для развития, которые можно вложить в инфраструктуру», – подчеркивает Алексей Якубин.

Он считает, что параллельно с возобновлением сотрудничества с МВФ, необходимо создание стратегической программы развития экономики.

«Программа «Большая стройка», то, о чем говорил президент на пресс-конференции, это правильно: очень важно построить дороги и мосты – это артерии экономики. Но все равно должна быть четкая программа по развитию экономики. Кредит МВФ поможет стабилизировать экономику на некоторое время, но не решит ключевой стратегической цели, не обеспечит длительный экономический рост», – подчеркивает Алексей Якубин.

Он напоминает, что Украина одна из немногих стран постсоветского пространства, экономика которой не смогла превзойти экономические показатели республики бывшего Советского Союза 1991 года.

О кредите, доверии и развитии

Политолог Александр Харебин считает, что сумма, которую МВФ готов предоставить Украине, «выглядит не более чем вынужденным спасательным кругом для обескровленной финансовой системы страны, поддержанием на плаву, а не выражением доверия МВФ к Украине и ее правительству».

«Чехарда с назначениями профильного министра финансов, скоротечная жизнь предыдущего Кабинета министров, временный характер нынешнего – все это не добавляет международным партнерам уверенности в реализации Украиной заявленных ею долгосрочных стратегий экономического роста», – говорит Александр Харебин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что катастрофическая ситуация в мировой экономике, вызванная пандемией коронавируса, падение промышленного производства и рост безработицы в мире, вынуждает МВФ максимально бережно расходовать финансовые ресурсы.

«Именно поэтому выделение МВФ краткосрочного кредита для Украины без привязки к «реформам» и в меньшем от обещанного объеме – весьма настораживающий маркер для расчета рисков надежности заемщика», – утверждает Александр Харебин.

Вместе с тем, он отмечает важность выделяемых Украине средств.

«Нынешнее решение Фонда технически разблокирует выделение финансовых ресурсов для падающей украинской экономики со стороны других кредиторов, однако общая сумма заявленных к получению кредитов весьма незначительна, особенно с учетом предстоящих выплат по ранее взятым обязательствам, включая плановые погашения облигаций госзайма (ОВГЗ)», – подчеркивает Александр Харебин.