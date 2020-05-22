 

Депутат Пушкина вылечилась от коронавируса

22.05.2020, 20:30, Новости дня

Депутат Госдумы Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса и была выписана из больницы.

«Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на COVID 19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам  за профессионализм и героизм! На связи! Жизнь продолжается», – написала она в Instagram.

Ранее Пушкина рассказала, чем занималась во время лечения от коронавируса.

Коронавирус был обнаружен у шести депутатов Госдумы, позже антитела к инфекции выявили еще у пяти депутатов.



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