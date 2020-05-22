США захотели рассекретить разговоры экс-советника Трама с российским послом

22.05.2020, 20:27, Новости дня

Американская разведка планирует опубликовать записи бесед бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США в 2016-2017 годах Сергея Кисляка, сообщил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.

«У разведывательного сообщества нет всех транскриптов/обзоров… Мы их не делали. Странно, что (глава комитета по разведке палаты представителей конгрессмен-демократ) Адам Шифф этого не знает. Но я уже начал рассекречивание тех нескольких (записей), которые мы получили. Они должны быть опубликован целиком. Общественность заслуживает того, чтобы видеть их», – соообщил Гренелл в соцсетях, передает РИА «Новости».

Так чиновник отреагировал на сообщение о рассекречивании записей и о том, что записи Кисляка и Флинна, с которой началось расследование против последнего, у разведки США нет.

В начале мая министерство юстиции США закрыло уголовное дело в отношении Флинна.

Напомним, в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в американские президентские выборы 2016 года. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, что назвали свидетельством «сговора».

В РФ заявляли, что Флинн во время встречи с российским послом пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.