Семья саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила его убийц

22.05.2020, 20:26, Новости дня

Семья журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи), которого убили осенью 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, простила виновных в этом преступлении. Об этом пишет в твиттере сын убитого Салах.

“В эту добродетельную ночь священного месяца Рамадана мы, сыновья Джамаля Хашогги, прощаем тех, кто убил нашего отца”, – говорится в заявлении семьи Хашогги.

Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post и имел вид на жительство в США, неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии. Он погиб в октябре 2018 года, его тело так и не было найдено. Известно, что журналист пошел на прием в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы о разводе с женой, после чего никто его не видел. Спустя несколько недель власти в Эр-Рияде признали, что Хашогги умер на территории диппредставительства, но отказались рассказывать, как это произошло.

Саудовские власти сначала утверждали, что журналист якобы умер случайно, в результате потасовки с сотрудниками консульства. Однако турецкие спецслужбы считают, что Хашогги стал жертвой “жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии”, а к убийству были причастны 11 человек. Сразу же после исчезновения Хашогги они улетели из Стамбула домой на лайнере, который принадлежал правящей семье.

Спустя несколько месяцев были обнародованы записи прослушки консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно им, когда Хашогги вошел в здание консульства, его почти сразу встретила группа прибывших из Эр-Рияда чиновников. Они заявили, что его разыскивает Интерпол и теперь его депортируют в Саудовскую Аравию. Как рассказали международные расследователи, Хашогги до последнего момента спрашивал, является ли это похищением и сделают ли ему специальную инъекцию. На это ему позже ответили утвердительно.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд после убийства признал, что несет ответственность за убийство Хашогги.

23 декабря 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых человек, признав их виновными в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Еще троих подсудимых приговорили к тюремным срокам в общей сложности в 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.