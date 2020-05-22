В психоневрологическом интернате в Ростовской области почти 270 человек заболели коронавирусом

22.05.2020, 20:26, Новости дня

Почти 270 человек заболели коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате, сообщил 22 мая главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

“Если говорить о количестве выявленных, то по состоянию на текущий момент цифра приближается к 270. Большинство из них – это подопечные, 23 человека – сотрудники”, – пояснил он.

Сотрудники, по словам Ковалева, находятся на самоизоляции у себя дома. Если они покинут свои жилища, их привлекут к административной ответственности, уточнил чиновник.

По его словам, работа по выявлению инфицированных в интернате “будет продолжена и к завтрашнему утру будет закончена”.

Всего в Сальском интернате живут и лечатся более 700 пациентов, пока учреждение на 28 дней закрыли на карантин.

По данным городского портала, в Сальске от коронавируса уже умерла одна женщина, но была ли она пациенткой ПНИ – неизвестно. Сейчас в городе проводится активная дезинфекция общественных пространств, дорог.

Это уже пятая вспышка коронавируса в психоневрологических интернатах в России.

В начале мая более 30 человек заразились коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате в поселке Вольское в Саратовской области. По словам администрации, это произошло после того, как мужчина и три женщины, сотрудники интерната, предположительно, привезли COVID-19 в село, вернувшись с вахты из Москвы. Вольская прокуратура завела в отношении руководства медучреждения уголовное дело о халатности.

Перед этим в психоневрологическом диспансере в Тольятти также заразились пять медработников и 16 пациентов. Это произошло после того, как медсестра интерната нарушила правила самоизоляции и контактировала с сыном, который приехал из-за границы.

18 мая стало известно, что 467 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате №10 в Санкт-Петербурге. 56 из них – это работники учреждения, а остальные – пациенты.

Еще одним очагом коронавируса стал психоневрологический интернат в Жирновском районе Волгоградской области. Там обследование показало положительный результат на COVID-19 у 30 пациентов.

Министерство труда РФ еще в конце апреля рекомендовало закрыть на полный карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых в России.