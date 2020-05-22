Мнение: Евгений Щербак приговорен к 4,5 годам тюрьмы

22.05.2020, 20:18, Разное

Евгений Щербак приговорен к 4,5 годам тюрьмы

В Казахстане суд города Костаная приговорил к 4,5 года лишения свободы Евгения Щербака — ополченца ДНР, участника боев за Широкино и Дебальцево, служившего в батальоне «Спарта» под командованием Арсения Павлова (Моторолы). Щербак осужден как гражданин Казахстана, участник вооруженного конфликта на территории иностранного государства без признаков наемничества.

EADaily напоминает: Щербак с января 2017 года жил в Петербурге у своей тети, после того как не смог попасть в ДНР из отпуска. В сентябре 2018 года Щербак был задержан полицией в Ленинградской области во время проверки документов и помещен под стражу как разыскиваемый в Казахстане за наемничество. Сначала его держали в изоляторе временного содержания, потом перевели в СИЗО «Кресты». В октябре 2018 года после общественной огласки Щербака выпустили из СИЗО, дали направление на оформление документов о временном убежище.

В Петербурге Щербак этого делать не стал. Как он вспоминал, в петербургском Центре регистрации граждан Украины, где Щербак оформлял документы, с ним в грубой форме беседовал человек, представившийся сотрудником ФСБ. Этот сотрудник назвал Щербака «мародером и наемником, который убивал и грабил мирное население Украины», и пригрозил, что отправит его в Казахстан или на Украину. Щербак выехал в Челябинскую область к родственникам, устроился там работать на стройку, принялся за оформление документов. 22 декабря 2019 года Щербак был задержан полицией в Челябинске на автобусной остановке по дороге с работы. Как не имеющего регистрации и находящегося в розыске в Казахстане его поместили в изолятор временного содержания (ИВС) для иностранцев, готовили к депортации, несколько раз вывозили Щербака на казахскую границу, а потом возвращали в ИВС. Депортация Щербака задержалась из-за пандемии коронавируса и закрытия границы.

На запросы ополченца о предоставлении ему убежища правоохранительные органы Челябинской области отвечали отказом.

«Дана оценка доводу об опасении Щербака Е. С. за свою жизнь и здоровье, который отклонён, поскольку угрозой для жизни и здоровья заявитель считает уголовное преследование в отношении него на территории Республики Казахстан, иные доказательства, объективно свидетельствующие о наличии такой угрозы, не предоставлены. Довод заявителя об оставлении без внимания того факта, что он обращался с заявлением о признании его беженцем на территории Российской Федерации, несостоятелен, так как в предоставлении статуса беженца и временного убежища Щербаку Е. С. отказано», — говорится в справке, подписанной прокурором Челябинской области Виталием Лопиным.

1 апреля ГУ МВД по Челябинской области отправило Щербаку справку, что во временном убежище в России ему отказано «за отсутствием гуманных причин, в соответствии со статьей 12 федерального закона „О беженцах“ 1993 года».

Копия отказа Щербаку во временном убежище.

В ИВС у Щербака диагностировали туберкулез. Щербака выдали Казахстану в середине апреля.

«Русского человека Женю Щербака суд города Костаная (Кустаная, Николаевска…) приговорил к 4 с половиной годам лишения свободы. Напомню: парень поехал ополченцем в Донбасс, где чудом выжил. Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан. Хотя он умолял предоставить ему убежище. И уж, конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного. Пришлось полностью оплатить адвоката. Был бы „государственный защитник“, было бы хуже. Могли дать и 9 лет. Так что даже такому приговору семья рада», — пишет в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов, ранее помогавший Евгению Щербаку.

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О тех, кто выдал.

Россия экстрадировала в Казахстан экс-военнослужащего ДНР, поскольку его родственники не обращались за помощью в соответствующие органы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

В эфире программы “Прямая речь” она сообщила, что ей известен факт экстрадиции ополченца из подразделения “Спарта” Евгения Щербака в Казахстан, и этот случай является первым, когда Россия выдала другой стране защитника ДНР. В Казахстане Евгений Щербак заключен под стражу по обвинению в наёмничестве.

«Действительно, таких случаев много. Однако, я знаю точно, что это — первый случай, когда человека выдали на его Родину, потому как раньше до этого не доходило, и все проблемы удавалось решать. Мы сотрудничаем и с уполномоченным по правам человека РФ, и с региональными уполномоченными», – заявила она.

Морозова добавила, что родственники военнослужащего не обращались в аппарат уполномоченного по правам человека, поэтому своевременная помощь ему не была оказана.

«Когда мы узнаём от родственников о подобных проблемах, мы можем это останавливать, нам идут навстречу. К сожалению, от этого гражданина к нам не обратился никто. Я проверяла — обращений не было», — добавила она.

Ополченца в Казахстан выдали чиновники Челябинской области, которые неоднократно отказывали бойцу во временном убежище и несколько раз пытались его депортировать, саботируя получение необходимых документов.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов привёл имена руководителей области, которые причастны к депортации Щербака в Костанай.

«Прокурор Челябинской области, государственный советник юстиции 3 класса В.А. Лопин. На моё обращение со словами о том, что русский человек прошёл войну и просится жить в России, а в Казахстане с туберкулёзом может погибнуть в тюрьме, ответ спокойным канцеляритом Зазеркалья: «Судом дана оценка доводу об опасении Щербака Е.С. за свою жизнь и здоровье, который отклонён, поскольку угрозой для жизни и здоровья заявитель считает уголовное преследование в отношении него на территории Республики Казахстан, иные доказательства, объективно свидетельствующие о наличии такой угрозы, не предоставлены. Довод заявителя об оставлении без внимания того факта, что он обращался с заявлением о признании его беженцем на территории Российской Федерации, несостоятелен, так как в предоставлении статуса беженца и временного убежища Щербаку Е.С. отказано», — сообщил он.

Кроме того, по информации Шаргунова, к передаче ополченца в Казахстан принимал участие начальник Главного Управления МВД по Челябинской области А.Ф. Сергеев.

«И где же настоящие предатели? Суд, который проштамповал очередное решение? Прокуратура, не пожелавшая возразить суду? Верхи, не способные или не желающие остановить подобное? Или мы все?», — посетовал Шаргунов.

https://zen.yandex.ru/media/mudrost/morozova-prokommentirovala-peredachu-evgeniia-scerbaka-iz-rossii-v-kazahstan-vmesto-dnr-5ec4fb9e4f911f7ccd9353f5?&utm_campaign=dbr – цинк

Русские своих не бросают, ага.