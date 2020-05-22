Нейросеть превзошла человека в определении характера личности по фото

22.05.2020, 20:17, Разное

Российским математикам и психологам удалось создать необычную нейросеть, способную угадывать черты характера личности по фото. Алгоритм превзошел человека во время выполнения поставленной задачи.

Ученые пытались отыскать связь между качествами человека и его внешностью еще в древности, однако многие гипотезы, выдвинутые ими, опровергались и не соответствовали действительности. Позднее, с развитием технологий изучения характера на основе снимков, не давали однозначных результатов. Сейчас специалисты приводят аргументы, согласно которым внешность индивида может многое “рассказать” о необходимых для социального взаимодействия качествах человека. Внешность, как и поведение во многом зависят от генов и гормонов.

Согласно последним данным нейробиологии, головной мозг может обрабатывать изображения лиц только комплексно, не акцентируя внимания на отдельных конкретных чертах. Специалисты, представляющие Высшую школу экономики и Открытый гуманитарно-экономический университет, вместе с российско-британским стартапом BestFitMe занялись обучением каскадных нейронных сетей с целью выработать надежные личностные суждения с помощью снимков лиц людей.

Искусственный интеллект на основе загруженных онлайн фото выносил достоверные сведения об открытости, добросовестности, нейротизме, доброжелательности и экстраверсии индивидов. Для разных селфи одних и тех же представителей суждения нейросети оказались одинаковыми.



Научная работа проводилась с выборкой из 12 000 желающих, заполнивших анкету, которая была создана на базе пятифакторного теста личности. Участники также дополнили базу данных более 30 000 фото. Все снимки разделялись случайным образом на тестовую и обучающую выборки.

С помощью разработанного отечественными экспертами ИИ можно делать правильные предположения о взаимном расположении двух выбранных случайно людей на личностной шкале в 58% случаях. Это говорит о том, что искусственной нейронной сети удалось превзойти в оценивании человека, который угадывает черты характера незнакомца.